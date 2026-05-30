Prioridad política frente a realidad social

El barómetro de mayo del Centro de Investigaciones Sociológicas revela que cuatro de cada diez españoles acepta la «prioridad nacional» que prima a los nacionales frente a los extranjeros a la hora de acceder a los servicios públicos. El mismo CIS apunta también a una recuperación de Vox, padre y mentor de tal selección, en la intención de voto, después de dos meses de caída. A un año vista de las elecciones locales y autonómicas, y quién sabe si antes las generales, ahí se sitúa la disputa entre la ultraderecha y el PP. También la mecha que puede prender fuego a una realidad social y económica de la que el debate político se sitúa en la cómoda lejanía.

El Vox a trozos de Balears se apunta por igual a la discriminación de constitucionalidad muy dudosa y el PP le ayuda hasta donde puede y conviene, porque tampoco se trata regar en exceso la identificación de conservadurismo con extrema derecha. Calvià, por peso demográfico y turístico, siempre ha sido uno de los principales campos de batalla de la pugna política insular. Ahora no podía quedar al margen. De hecho, PP y Vox siguen entrenando sus intereses y fuerzas en este disperso término municipal, siempre a cuenta de los inmigrantes, sean menores no acompañados o adultos en busca de futuro y vida. La ayuda exterior también se puso ya en el candelero con el amago de salida del Fons Mallorquí de Solidaritat. Ahora, Vox ha intentado que la «prioridad nacional» sentara plaza en Calvià y el PP le ha dicho que se puede seguir contestando la regularización extraordinaria de inmigrantes pero no más. Eso se llama marcar límites para no confundir, aún más, al elector.

Queda claro que, pese al discurso contrario, se está mirando de puertas afuera. La pretendida «prioridad nacional» es incompatible con las indiscutibles prioridades calvianeras. No es difícil imaginar qué pasaría en el amplio sector turístico de Calvià prescindiendo del grueso de trabajadores foráneos, provistos de regularización o no. También sería interesante saber si se está dispuesto a aplicar métodos selectivos a tanto residente extranjero de vacaciones oscilantes y no contabilizado en le padrón municipal.