Infraestructuras
Andratx expropiará Son Podé para crear un aparcamiento público con más de 300 plazas
La iniciativa municipal destinará 212.130 euros a la adquisición de más de 9.000 metros cuadrados de terreno
El pleno del Ayuntamiento de Andratx de esta semana aprobó inicialmente el proyecto de expropiación de los terrenos de Son Podé, con el objetivo de que allí se ubique en un futuro un nuevo párking público con capacidad para más de 300 vehículos y de que se alivie el problema de la falta de estacionamiento en el núcleo urbano.
Según ha informado el Ayuntamiento, a actuación prevé la adquisición de una superficie total de 9.208 metros cuadrados distribuidos en siete parcelas, con un importe previsto de expropiación de 212.130 euros.
"La futura zona de estacionamiento se ubicará en una zona céntrica del municipio y contribuirá a ampliar de forma significativa la oferta de plazas disponibles para residentes, trabajadores y visitantes, facilitando el acceso al centro y mejorando la movilidad en el entorno urbano", destacaron desde el gobierno municipal, en manos del PP.
Reorganización de la movilidad
El Ayuntamiento contextualiza esta medida dentro de una estrategia más amplia para "reorganizar" la movilidad en el interior del pueblo. Así, se marca como objetivo descongestionar la calle Metge Gaspar Pujol, una de las vías con mayor intensidad de tráfico de Andratx.
La nueva infraestructura, según la información consistorial, contará con acceso desde la calle Son Podé y salida por la calle Batabano, y permitirá "ganar espacio para los peatones y reforzar la seguridad vial en el entorno".
La aprobación inicial del proyecto supone el primer paso dentro del procedimiento expropiatorio, que continuará ahora con los trámites legalmente establecidos antes de su aprobación definitiva.
Alcaldesa Gonzalvo
Sobre esta actuación la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, destacó lo siguiente: "Damos un paso muy importante para hacer realidad una infraestructura que el municipio necesita desde hace años. La creación de este aparcamiento permitirá mejorar la movilidad, facilitar el acceso al centro y ofrecer una solución a una demanda histórica de vecinos, comerciantes y visitantes”.
"Desde el primer momento hemos querido mantener una comunicación directa y transparente con los propietarios afectados, informándoles de cada paso del procedimiento y buscando que todo el proceso se desarrollara con la máxima claridad y seguridad jurídica”, agregó Gonzalvo.
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