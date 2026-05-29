Salud pública
Sineu y Lloret de Vistalegre amplían sus espacios sin humo con nuevas zonas públicas protegidas
Los municipios se suman a la campaña #RespiroLibre con la incorporación del polideportivo y el Parc des Tarongers como entornos saludables
Los municipios de Sineu y Lloret de Vistalegre han reforzado su compromiso con la salud pública con la creación de nuevos Espacios Libres de Humo en zonas públicas de alta afluencia, en el marco de la campaña #RespiroLibre impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer en Illes Balears.
En Sineu, el polideportivo municipal ha sido declarado nuevo Espacio Libre de Humo, ampliando así la red local de áreas protegidas, en la que ya figuraba la plaça des Fossar. La iniciativa busca fomentar hábitos de vida saludables y reducir la exposición al humo del tabaco, especialmente entre niños y jóvenes que utilizan habitualmente estas instalaciones.
El acto de presentación ha contado con la participación del alcalde del municipio, Tomeu Mulet, junto a representantes de la Asociación Española Contra el Cáncer, entre ellos su presidente en Balears, el doctor José Reyes, la presidenta insular Aina Mercadal y la responsable de la junta local, Victoria Pons. Durante la jornada, también se ha implicado al alumnado del CEIP Rodamilans en actividades de sensibilización sobre los riesgos del tabaquismo.
Por su parte, Lloret de Vistalegre se ha incorporado a la iniciativa con la declaración del Parc des Tarongers como Espacio Libre de Humo. Se trata de un espacio frecuentado por familias y jóvenes que, a partir de ahora, contará con señalización específica para garantizar un entorno más saludable.
En la presentación han participado el alcalde Sebastià Amengual y miembros de la junta local de la asociación, además de alumnos del CEIP Antònia Alzina, que también han formado parte de las actividades educativas organizadas con motivo de la campaña.
Ambos municipios contarán con carteles identificativos en estas zonas, reforzando la concienciación ciudadana y la prevención del consumo de tabaco en espacios públicos. La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia para avanzar hacia una sociedad con menos exposición al humo y promover una generación libre de tabaco.
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