La producción de almendra caerá un 12,6% en la próxima campaña

El sector de los frutos secos prevé un nuevo descenso de la producción de almendra en Balears para la campaña 2026/2027. Según la primera estimación de cosecha, la producción alcanzará las 360 toneladas de almendra en grano, lo que supone una caída del 12,6 % respecto a las 412 toneladas de la campaña anterior.

El retroceso es todavía más acusado si se compara con la media de los últimos cinco años, con un descenso del 31 %, de acuerdo con los datos recopilados por la Mesa territorial de frutos secos. En cuanto a la superficie productiva, se estima que Balears contará con 8.729 hectáreas de cultivo de secano en la próxima campaña.

La presidenta de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears, Jerònima Bonafé, ha señalado que esta previsión “refleja la difícil situación que atraviesa el sector”, condicionada por factores como la enfermedad de la Xylella fastidiosa, los efectos del cambio climático, el abandono del campopor la falta de relevo generacional y la presión urbanística sobre el suelo agrícola.

En contraste, las previsiones a nivel nacional apuntan a un crecimiento de la producción. Las organizaciones ASAJA, COAG, Cooperativas Agro-alimentarias de España y AEOFRUSE estiman que la campaña 2026/2027 alcanzará las 135.250 toneladas de almendra en grano, lo que representa un incremento del 6,6 % respecto al año anterior y un 33 % por encima de la media de los últimos cinco años.

Un campo de almendros en Mallorca. / Cooperativas Agro-alimentarias

Estos datos se han dado a conocer en el marco del Panel Nacional de Frutos de Cáscara del proyecto REDES TECO, celebrado recientemente en Mallorca. Durante la jornada, se analizó la evolución productiva y comercial del sector y se visitaron explotaciones agrarias y la industria de transformación de almendra de Camp Mallorquí.

El proyecto REDES TECO, impulsado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y desarrollado por Tragsa, tiene como objetivo generar un sistema de información técnico-económico sobre los sistemas productivos de frutos de cáscara en España. A partir de los datos recopilados, se elaboran modelos de “explotaciones típicas” que permiten evaluar la rentabilidad y productividad del sector.

Desde Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears destacan la importancia de que estos proyectos incluyan explotaciones insulares, que presentan particularidades propias y deben hacer frente a costes añadidos derivados de la insularidad, así como a problemas específicos como la pérdida de superficie productiva, el envejecimiento de las plantaciones y las dificultades de rentabilidad.

Bonafé subrayó que la celebración de este encuentro en Mallorca supone “una oportunidad para trasladar la realidad específica que vive el sector de los frutos secos en las islas”, en un momento especialmente delicado para el cultivo del almendro.

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