Pollença reclama una estrategia urgente para no perder competitividad turística

El Real Club Náutico del Port de Pollença acogió este jueves una reunión institucional impulsada por la Asociación Hotelera de Pollença, Enjoy Pollença, con el objetivo de abrir un "espacio de reflexión conjunta sobre el presente y el futuro del municipio".

El encuentro contó con la participación del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard; representantes del Ayuntamiento de Pollença, así como entidades sociales y económicas del municipio.

Durante la apertura, la presidenta de la asociación hotelera, Aina Sastre, defendió la necesidad de una reunión “ágil, operativa y constructiva” que permita sumar esfuerzos y reforzar la colaboración institucional. Según explicó, la iniciativa surge ante la percepción compartida de que Pollença necesita “una reflexión estratégica” sobre cuestiones clave como la planificación, las inversiones públicas y la modernización.

En la sesión intervinieron representantes del tejido empresarial y asociativo —hotelero, vecinal, restaurador y de viviendas turísticas— que pusieron sobre la mesa las principales preocupaciones del municipio. Entre ellas, la "necesidad de impulsar inversiones públicas estratégicas, mejorar el mantenimiento urbano, reforzar la competitividad turística y avanzar hacia un modelo más coordinado y sostenible".

Una imagen del acto celebrado en el Port de Pollença. / DM

Desde la Asociación Hotelera se advirtió de que Pollença “corre el riesgo de quedarse atrás” si no se abordan determinadas carencias estructurales y no se activa una estrategia clara de modernización. En este sentido, el sector privado reivindicó el esfuerzo inversor realizado en los últimos años para renovar la planta hotelera.

Las entidades reclamaron tanto al Ayuntamiento como al Consell una mayor coordinación institucional y apoyo técnico para desarrollar proyectos vinculados al Impuesto de Turismo Sostenible, los planes de sostenibilidad, la regeneración urbana y la mejora del litoral y del espacio público.

Asimismo, durante el encuentro se subrayó la importancia de definir una visión compartida de municipio, con prioridades claras y calendarios de actuación realistas que permitan avanzar en la ejecución de proyectos.

La reunión concluyó con el compromiso de mantener abiertos canales de diálogo estables entre administraciones y sector privado. Los organizadores insistieron en que este encuentro debe ser el inicio de una dinámica de trabajo continuada, con capacidad real de planificación.

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Pese a las advertencias, las entidades coincidieron en que Pollença sigue siendo un destino turístico de referencia, con un gran potencial, pero que "necesita una estrategia definida, inversión pública y capacidad de ejecución para garantizar tanto la calidad de vida de los residentes como su posicionamiento futuro".