Pollença cede un solar al Ibavi para construir 28 viviendas sociales de alquiler en el Moll

El pleno ordinario celebrado este jueves en Pollença aprobó por unanimidad una propuesta para ceder al Govern un solar de propiedad municipal en el Port de Pollença para construir 28 viviendas sociales. La parcela, con una extensión de casi 9.000 metros cuadrados, está ubicada en la calle Oronella, en la urbanización Gotmar del Moll.

Las viviendas serán de alquiler y estarán destinadas a los residentes que acrediten el empadronamiento en el municipio durante los últimos 10 años seguidos, un requisito que el equipo de gobierno ‘pollencí’, integrado por PSOE y Més per Pollença, ha solicitado modificar para que los 10 años de residencia en el municipio también puedan ser discontinuos porque, según señaló el alcalde Martí March, algunos jóvenes de Pollença han tenido que mudarse a otros municipios por falta de ofertas habitacionales en su pueblo natal y ya no podrán acreditar 10 años seguidos para optar al alquiler de alguna de estas viviendas. March no descartó que este requisito pueda modificarse en un futuro, si bien admitió que “será difícil” durante la actual legislatura.

Hace varios meses, el Govern informó que ya se han adjudicado los contratos para la redacción del proyecto técnico y la dirección de obra de esta futura promoción de viviendas en el Moll, que a petición del Ayuntamiento estará dividida en cinco bloques distribuidos en planta baja más primera planta. Las viviendas tendrán entre una y tres habitaciones y contarán con plazas de aparcamiento. El coste estimado del proyecto es de 5,4 millones de euros.

La cesión del solar fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento.

Presupuestos de 2026

Por otra parte, otro de los puntos fuertes del pleno del jueves es la aprobación inicial del presupuesto municipal para el presente ejercicio de 2026. Las cuentas del Ayuntamiento ascienden a 30,9 millones de euros, que se elevan hasta los 33 millones si se tienen en cuenta los presupuestos de la empresa municipal de servicios Emser.

El presupuesto consolidado se incrementa un 6% con respecto al pasado año 2025, con 1,7 millones de euros más. El equipo de gobierno explicó que entre los principales ingresos figuran los 906.000 euros de la tasa de residuos o los 331.000 euros dejados en herencia por un ciudadano fallecido hace unos años. Asimismo, también se computan por primera vez tres nuevos ingresos en aplicación de la ley de Urbanismo de Balears, procedentes de la recaudación de infracciones urbanísticas (200.000 euros), legalizaciones extraordinarios en suelo rústico (500.000 euros) o el 5% de las legalizaciones turísticas (1,2 millones de euros), aunque un informe de Intervención insta a declarar parte de estas cantidades como créditos no disponibles en contra del criterio del gobierno local, que “no lo comparte pero lo acata”.

El capítulo de inversiones incluye 410.000 euros más que en el pasado ejercicio. Buena parte de las inversiones de este año corresponden a la reforma del Capitol, la finalización de la ‘escoleta’ o el mantenimiento del alcantarillado.

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Los grupos de la oposición, UMP, PP y Tots-El Pi, criticaron el retraso en la aprobación inicial de las cuentas de este año y la falta de información previa a los portavoces, entre otras cuestiones. Los presupuestos salieron adelante con el voto a favor del equipo de gobierno y la abstención del resto de formaciones políticas.