Plazas, corales y xeremiers: los pueblos de Mallorca afinan una sola voz con ‘La Balanguera’

Mallorca canta hoy a la vez. Plazas, escalinatas, iglesias y anfiteatros de los pueblos de Mallorca se han convertido este viernes en un gran escenario coral para interpretar La Balanguera, el himno de Mallorca. La convocatoria, impulsada por la Obra Cultural Balear, conmemora el centenario de la primera versión musical del poema de Joan Alcover, con música de Amadeu Vives, estrenada el 29 de mayo de 1926 en el Palau de la Música de Barcelona.

La Balanguera en Artà. / Biel Capó

La iniciativa ha tenido una dimensión insular poco habitual: más de 250 centros escolares y alrededor de 300 entidades han participado en una jornada que se ha desplegado por todos los municipios de Mallorca, con cantadas en centros educativos al mediodía y actos populares a las ocho de la tarde en plazas y espacios públicos. Así las cosas, la OCB había planteado la cita como un “acto de mallorquinidad” abierto a toda la ciudadanía, más allá de ideologías. La respuesta de pueblos, centros escolares, entidades culturales y ayuntamientos de distinto signo político ha confirmado esa vocación transversal: este viernes, La Balanguera no ha sonado desde un único escenario, sino desde decenas de plazas a la vez, como una misma melodía con acento de cada pueblo y repartida por toda la isla.

Lo más llamativo, sin embargo, no es solo la simultaneidad, sino la manera en que cada pueblo ha hecho suya la cita. En Manacor, la plaça del Convent ha reunido a las corales del municipio con el acompañamiento al piano de Petra Riera. De hecho, La Balanguera ha sonado en la capital del Llevant como uno de los actos enmarcados en el primer día de las Fires i Festes de Manacor. La tarde ha arrancado con los Cossiers y tras la cantada popular, Manacor ha dado el sus a sus fiestas con el pregón de Rosa Sunyer que ha concluido con la actuación musical de la coral CantiCor de Manacor.

En Inca, la interpretación colectiva ha tenido también un marcado carácter popular y festivo. La jornada ha arrancado con un pasacalles a cargo de los Bufaires-Xeremiers d’Inca, que han puesto el sonido tradicional a la convocatoria antes de dar paso a la interpretación colectiva de La Balanguera. El acto ha estado guiado por l’Orfeó l’Harpa d’Inca, el Cor de Dones de Sant Francesc d’Inca y la Unió Musical Inquera, en una suma de voces y música que ha reforzado el protagonismo de las entidades culturales locales.

En Felanitx, la convocatoria musical ha ido de la mano de la Coral de Felanitx, el Cor del Conservatori y la Coral Units Com Brins en la plaça de sa Font de Santa Margalida. En Campos, la Banda de Música, Quatre de Cor, la Coral Parroquial de Sant Julià y la Coral de la Tercera Edat han llegado la Plaça Major.

La escena se ha repetido, con acentos propios, en Vilafranca, donde la Coral Vilacanta ha encabezado la interpretación en las escaleras de la iglesia o en Sineu, con el Cor Parroquial y los Xeremiers de Sineu en las escales del Lleó y más de 600 personas entonando el himno de Mallorca. La cartografía de la cantada ha demostrado hasta qué punto La Balanguera ha salido del marco estrictamente oficial para volver al terreno de lo popular. En Montuïri, la Banda de Música y la Coral Montlliri han llevado la batuta de la cita en la Plaça Major; en Algaida, lo ha hecho la Banda de Música, el Orfeó Castellitx, las corales de la EMMA y los Xeremiers y en Sant Joan, la convocatoria se ha situado en la plaça de Joan Carles I en un acto presentado por M. Magdalena Jaume y Joan Picornell, abuela y nieto. Además, el grupo de lecturas dramatizadas de la Associació de Persones Majors ha interpretado La Balanguera y luego Joana Estelrich ha dirigido la cantada popular acompañada de Maria Roig y Rafel Bauçà con el fabliol. En Sencelles, han tomado el protagonismo los xeremiers y la colla de gegants, que han acompañado el canto conjunto con el pulso más tradicional. En Pòrtol, la plaça de Can Flor ha reunido a los Xeremiers de s’Estació, la Coral es Turó y la Escola de música Major 82 mientras que en Campanet, la convocatoria musical se ha llevado a cabo con la Coral Sant Miquel y los Xeremiers en la Plaça Major. En Binissalem, un poco antes de las 20 horas se ha llevado a cabo la presentación del acto, la lectura del manifiesto y, a continuación, se ha entonado de La Balanguera. Acto seguido, ha tenido lugar una "ballada popular" y la guinda de la celebración ha venido servida con helado y "coca" para todos los asistentes. Un hecho destacable es que tanto la cantada como la "ballada popular" han sido conducidos por la agrupación folklórica Tall de Vermadors, por ser esta entidad la primera agrupación folklórica de Baleares que bailó La Balanguera. La Banda de Música y la Coral 3x4 también se han sumado al acto.

La Balanguera en Vilafranca. / Aj.

Artà ha ofrecido una de las imágenes más corales de la jornada. En el anfiteatro de Na Batlessa han confluido la Banda de Música, los Xeremiers, el Orfeó Artanenc, la Escola Municipal de Música, la coral Aquatreveus, Artà Balla i Canta, Esclafits i Castanyetes, la Associació Amics de la Música Colònia, la Coral de Gospel y la Xaranga. Pocas convocatorias resumen tan bien el espíritu de la jornada: no una sola voz principal, sino muchas voces distintas trenzadas alrededor de una misma canción. También Son Servera ha convertido la cantada en una muestra de cultura popular completa. En la Església Nova se han unido cants, tonades y bailes de La Balanguera con la Banda de Música Local, la Coral de Son Servera, la Escola Municipal de Música y la Agrupació Folklòrica Sa Revetla.

Escenas singulares

La jornada ha dejado, además, escenas singulares. En Pollença, La Balanguera ha sonado en las escaleras del Calvari, guiada por el Cor de Pollença y la Banda de Música. En Esporles, Kake Portas ha conducido una cantada con Ramellets, el Cor d’Esporles, la Escola de Música i Dansa y los Xeremiers d’Esporles, con una clausura con vino de Can Majoral. En Santa Maria del Camí, la interpretación en la plaça de la Vila ha estado acompañada de la banda de música, el coro de la escuela Andreu Torrens, los Gegants de Santa Maria y el descubrimiento de la restauración de la estatua de la Maternitat de Màrius Vives. En Alaró, la cita ha congregado a más de 300 personas en el patio del Ayuntamiento, donde la interpretación de La Balanguera ha estado dirigida por Lluís Fortesa del Orfeó d’Alaró. El encuentro coral se ha complementado con una ballada popular a cargo de Al-Mayurqa, que ha aportado al acto un carácter especialmente festivo y arraigado en la cultura popular del municipio.

En otros municipios, la interpretación musical ha tenido también voces y formatos diversos. En Consell, la cita ha estado conducida por Marina Coll, a la voz, y Vicenç Coll, al piano. En Santanyí, La Balanguera ha reunido a la Coral de Sant Andreu, la Coral d’Adults, alumnos de la Escola Municipal de Música de Santanyí y la Banda Municipal de Música. En Puigpunyent, la cantada ha estado dirigida por la coral Veus de la Tardor, la Escola de Música de Puigpunyent y la Colla del Dit. En Bunyola, la cantada popular ha sido conducida por la Coral Minuet y la Coral Polifònica, acompañadas por Grallalsac.