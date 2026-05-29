Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vox BalearesJesus CarreraDetenido alumno IES BendinatMando Adelte huelgaLa Balanguera
instagramlinkedin

Urbanismo

Més per Sineu reclama priorizar el uso residencial sobre el turístico en el casco histórico

La formación presenta alegaciones al Plan Especial de Protección y denuncia "fallos y contradicciones graves" en el documento urbanístico aprobado hace unos días por el Ayuntamiento

Vista general del centro de Sineu.

Vista general del centro de Sineu. / J. Frau

Joan Frau

Joan Frau

Sineu

Més per Sineu presentará alegaciones al Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico tras detectar “fallos y contradicciones graves” en la documentación del proyecto. Según la formación, estas incoherencias podrían tener consecuencias directas sobre futuras licencias, cambios de uso y la evolución del casco antiguo. Entre otras cuestiones, Més reclama que el plan priorice el uso residencial sobre el turístico.

El grupo señala especialmente una discrepancia relevante entre los distintos documentos del plan: mientras la Memoria establece que el uso turístico queda prohibido en el conjunto histórico, la Normativa lo permite en zonas clave del casco antiguo. “No se trata de un error menor, sino de una contradicción que genera inseguridad y abre la puerta a interpretaciones interesadas”, advierten.

Desde Més per Sineu critican también la forma en que el equipo de gobierno del PP ha tramitado el plan, asegurando que se ha hecho “con prisas y sin una participación real de la oposición ni de la ciudadanía”. A su juicio, esta falta de consenso ha derivado en un documento “poco riguroso” y con lagunas importantes.

Ante esta situación, la formación propone introducir cambios que garanticen el carácter preferente del uso residencial en el conjunto histórico. En concreto, plantean que cualquier cambio de uso en viviendas o edificaciones residenciales deba justificar su compatibilidad con la vida vecinal, la protección patrimonial y el mantenimiento de población en el casco antiguo.

Més insiste en que la protección del patrimonio no puede servir como excusa para favorecer la sustitución de viviendas por usos turísticos sin evaluar sus consecuencias. “No queremos un casco antiguo solo atractivo para las fotos, sino un espacio vivo, con vecinos y actividad cotidiana”, subrayan.

Finalmente, el grupo cuestiona que, tras “cuatro años de trabajo”, el documento presente este tipo de incoherencias y reclama explicaciones al equipo de gobierno. “Un plan de estas características debe aportar garantías, no dudas, especialmente cuando está en juego el futuro del casco histórico”, concluyen.

Noticias relacionadas

La formación cierra su posicionamiento con un mensaje claro: Sineu debe seguir siendo un pueblo para vivir, no un decorado al servicio del turismo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Casco Antiguo
  • Formación
  • Gobierno
  • PP
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Calvià y el Consell optan a la herencia de una vecina británica fallecida en Santa Ponça sin testamento conocido
  2. Cómo conseguir los Bonos de Producto Local de Baleares: hasta 100 euros por persona
  3. Denuncian ante el Govern dos fincas en Manacor y Llucmajor con campos de golf de uso particular
  4. Un conflicto vecinal agita el paraíso residencial de Son Font, en Calvià vila
  5. La compañía Blasson, propietaria del Punta Negra, compra el antiguo Casino de Calvià para levantar un hotel de lujo
  6. La finca de Es Guix, en la Serra de Tramuntana, 'a disposición de todos los ciudadanos
  7. Nace una alianza inédita para regenerar Mallorca 'de la montaña al mar
  8. Can Jordi: 50 años de hamburguesas, recuerdos y vida de pueblo en Portocristo

Més per Sineu reclama priorizar el uso residencial sobre el turístico en el casco histórico

Més per Sineu reclama priorizar el uso residencial sobre el turístico en el casco histórico

Las asociaciones vecinales reclaman medidas urgentes contra el ruido del aeródromo de Son Bonet

Las asociaciones vecinales reclaman medidas urgentes contra el ruido del aeródromo de Son Bonet

Avícola Son Perot: solo se trata de dar con la ubicación legal

Avícola Son Perot: solo se trata de dar con la ubicación legal

Calvià supedita la concesión de la licencia para 60 pisos de precio limitado en Cas Català a la decisión de los técnicos

Calvià supedita la concesión de la licencia para 60 pisos de precio limitado en Cas Català a la decisión de los técnicos

PP y Vox de Llucmajor vetan el debate sobre Son Noguera pese a los indicios de ilegalidad

PP y Vox de Llucmajor vetan el debate sobre Son Noguera pese a los indicios de ilegalidad

Mallorca cantará ‘La Balanguera’ este viernes: horarios en escuelas y pueblos donde se celebra la cantada simultánea

Mallorca cantará ‘La Balanguera’ este viernes: horarios en escuelas y pueblos donde se celebra la cantada simultánea

Nace una alianza inédita para regenerar Mallorca "de la montaña al mar"

El coste de producir cereal en Baleares se dispara 87 euros por hectárea en solo un año

Tracking Pixel Contents