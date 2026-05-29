Més per Sineu reclama priorizar el uso residencial sobre el turístico en el casco histórico

Més per Sineu presentará alegaciones al Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico tras detectar “fallos y contradicciones graves” en la documentación del proyecto. Según la formación, estas incoherencias podrían tener consecuencias directas sobre futuras licencias, cambios de uso y la evolución del casco antiguo. Entre otras cuestiones, Més reclama que el plan priorice el uso residencial sobre el turístico.

El grupo señala especialmente una discrepancia relevante entre los distintos documentos del plan: mientras la Memoria establece que el uso turístico queda prohibido en el conjunto histórico, la Normativa lo permite en zonas clave del casco antiguo. “No se trata de un error menor, sino de una contradicción que genera inseguridad y abre la puerta a interpretaciones interesadas”, advierten.

Desde Més per Sineu critican también la forma en que el equipo de gobierno del PP ha tramitado el plan, asegurando que se ha hecho “con prisas y sin una participación real de la oposición ni de la ciudadanía”. A su juicio, esta falta de consenso ha derivado en un documento “poco riguroso” y con lagunas importantes.

Ante esta situación, la formación propone introducir cambios que garanticen el carácter preferente del uso residencial en el conjunto histórico. En concreto, plantean que cualquier cambio de uso en viviendas o edificaciones residenciales deba justificar su compatibilidad con la vida vecinal, la protección patrimonial y el mantenimiento de población en el casco antiguo.

Més insiste en que la protección del patrimonio no puede servir como excusa para favorecer la sustitución de viviendas por usos turísticos sin evaluar sus consecuencias. “No queremos un casco antiguo solo atractivo para las fotos, sino un espacio vivo, con vecinos y actividad cotidiana”, subrayan.

Finalmente, el grupo cuestiona que, tras “cuatro años de trabajo”, el documento presente este tipo de incoherencias y reclama explicaciones al equipo de gobierno. “Un plan de estas características debe aportar garantías, no dudas, especialmente cuando está en juego el futuro del casco histórico”, concluyen.

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La formación cierra su posicionamiento con un mensaje claro: Sineu debe seguir siendo un pueblo para vivir, no un decorado al servicio del turismo.