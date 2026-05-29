Mallorca refuerza la prevención de incendios con limpiezas forestales en 18 municipios de la Tramuntana

El Consell de Mallorca ha puesto en marcha una serie de actuaciones de limpieza forestal en 18 municipios para prevenir el riesgo de incendios en la Serra de Tramuntana. Según ha informado la institución insular en un comunicado, los trabajos de saneamiento forestal permitirán actuar sobre 140 hectáreas y se desarrollarán hasta diciembre de 2027.

Las actuaciones ya han comenzado en la zona de Cala Murta (Pollença) y continuarán en Alaró, Andratx, Banyalbufar, Bunyola, Caimari, Calvià, Campanet, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Mancor de la Vall, Puigpunyent, Santa Maria del Camí, Sóller y Valldemossa, donde tendrá lugar la siguiente intervención.

Las intervenciones incluyen trabajos de silvicultura preventiva, eliminación de vegetación seca y reducción de combustible forestal, así como tareas de limpieza en franjas de hasta 30 metros junto a carreteras y caminos.

Zonas de mayor peligro

La planificación, realizada entre el Consell y los ayuntamientos, ha priorizado las zonas con mayor peligro de incendio, especialmente áreas forestales con elevada biomasa y márgenes de carretera, considerados algunos de los puntos con mayor riesgo de inicio y propagación del fuego.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, que ha visitado este viernes la intervención en Cala Murta, ha destacado que las tareas de limpieza en la Serra de Tramuntana cuentan "con más recursos que nunca".