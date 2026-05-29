Mallorca refuerza la prevención de incendios con limpiezas forestales en 18 municipios de la Tramuntana
El Consell actuará sobre 140 hectáreas hasta 2027 con trabajos de silvicultura preventiva, retirada de vegetación seca y limpieza de franjas junto a carreteras y caminos
El Consell de Mallorca ha puesto en marcha una serie de actuaciones de limpieza forestal en 18 municipios para prevenir el riesgo de incendios en la Serra de Tramuntana. Según ha informado la institución insular en un comunicado, los trabajos de saneamiento forestal permitirán actuar sobre 140 hectáreas y se desarrollarán hasta diciembre de 2027.
Las actuaciones ya han comenzado en la zona de Cala Murta (Pollença) y continuarán en Alaró, Andratx, Banyalbufar, Bunyola, Caimari, Calvià, Campanet, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Mancor de la Vall, Puigpunyent, Santa Maria del Camí, Sóller y Valldemossa, donde tendrá lugar la siguiente intervención.
Las intervenciones incluyen trabajos de silvicultura preventiva, eliminación de vegetación seca y reducción de combustible forestal, así como tareas de limpieza en franjas de hasta 30 metros junto a carreteras y caminos.
Zonas de mayor peligro
La planificación, realizada entre el Consell y los ayuntamientos, ha priorizado las zonas con mayor peligro de incendio, especialmente áreas forestales con elevada biomasa y márgenes de carretera, considerados algunos de los puntos con mayor riesgo de inicio y propagación del fuego.
El presidente del Consell, Llorenç Galmés, que ha visitado este viernes la intervención en Cala Murta, ha destacado que las tareas de limpieza en la Serra de Tramuntana cuentan "con más recursos que nunca".
- Calvià y el Consell optan a la herencia de una vecina británica fallecida en Santa Ponça sin testamento conocido
- Cómo conseguir los Bonos de Producto Local de Baleares: hasta 100 euros por persona
- Denuncian ante el Govern dos fincas en Manacor y Llucmajor con campos de golf de uso particular
- Un conflicto vecinal agita el paraíso residencial de Son Font, en Calvià vila
- La compañía Blasson, propietaria del Punta Negra, compra el antiguo Casino de Calvià para levantar un hotel de lujo
- Nace una alianza inédita para regenerar Mallorca 'de la montaña al mar
- La finca de Es Guix, en la Serra de Tramuntana, 'a disposición de todos los ciudadanos
- Can Jordi: 50 años de hamburguesas, recuerdos y vida de pueblo en Portocristo