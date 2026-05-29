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Emergencias

El Hospital de Manacor acoge un simulacro de incendio para mejorar la respuesta de los servicios de emergencias

El ejercicio ha permitido evaluar los tiempos de respuesta, la coordinación entre equipos y los protocolos de intervención

Una imagen del simulacro de incendio llevado a cabo en el Hospital de Manacor.

Una imagen del simulacro de incendio llevado a cabo en el Hospital de Manacor. / Consell

EP

Manacor

El Hospital de Manacor ha realizado este viernes un simulacro de incendio para analizar y mejorar la respuesta de los servicios de emergencia ante este tipo de situaciones en entornos hospitalarios.

Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, el ejercicio, llevado a cabo a las 11,30 horas, ha recreado un incendio en la segunda planta del edificio.

Durante el simulacro, efectivos del parque de bomberos de Manacor han realizado tareas de localización y evacuación de personas, control del foco del incendio y coordinación con el personal sanitario y el resto de servicios implicados.

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El operativo, dirigido por el sargento responsable del servicio, ha permitido evaluar los tiempos de respuesta, la coordinación entre equipos y los protocolos de intervención en un centro hospitalario.

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