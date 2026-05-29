Correos dedica un sello a Alcúdia dentro de la serie 'Pueblos con encanto'

Correos ha emitido un sello dedicado a Alcúdia dentro de la serie “Pueblos con encanto”, con la que la compañía difunde el patrimonio geográfico del Estado español y pone en valor la riqueza y diversidad de sus localidades más singulares. El sello de Alcúdia tiene tarifa A (0,96 euros), que es la correspondiente a una carta nacional ordinaria normalizada de hasta 20 gramos de peso.

Desde 2016, esta serie recoge anualmente cuatro enclaves destacados del territorio nacional en una emisión especial formada por sellos autoadhesivos que simulan antiguas tiras postales. Se presentan en un formato desplegable en acordeón, con cuatro sellos y una viñeta, en el que el reverso también está impreso como si se tratara de una tarjeta postal.

La emisión de 2026 incluye imágenes de Alcúdia (Illes Balears), Puebla de Sanabria (Zamora), Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) y Zahara de los Atunes (Cádiz).

La empresa postal ha valorado que Alcúdia es uno de los espacios de Mallorca con una historia, una geografía y una dinámica social más singular. Es una ciudad donde la historia está viva: sus restos arqueológicos romanos de Pol·lèntia son muy importantes, los dos recintos de murallas, uno medieval y el otro renacentista, hacen que Alcúdia sea especialmente atrayente por su carácter histórico. Alcúdia fue fundada como villa por el rey Jaume II en 1325 y el emperador Carlos V le concedió el título de Ciudad Fidelísima.

Con motivo de esta emisión, Correos ha puesto en circulación también un Sobre de Primer Día dedicado a la localidad, que incluye el sello y su correspondiente matasellos.

Balears a través de los sellos de Correos

A lo largo de los últimos años la empresa postal ha dedicado múltiples emisiones filatélicas a Balears. Las más recientes son de 2025 y se dedicaron a la Peonia balear y en 2024 a la posidonia oceánica de la Reserva Natural de Ses Salines. Ese mismo año Correos también puso en circulación un sello dedicado a las Carreras de Trotones de Balears. Un poco más atrás en el tiempo Correos dedicó un sello a la isla de Sa Dragonera que estaba incluido dentro de la serie “Europa 2022” con el que España concursó por el sello más bonito de Europa.

También se lanzaron dos sellos dedicados a las olivas de Mallorca y al queso de Maó. Anteriormente, en 2018 se dedicó otro sello a conmemorar las fiestas de Sant Antoni de Artà. En 2017 la Comunidad Autónoma de Illes Balears fue plasmada en otra estampilla que recogía una muestra de elementos característicos de estas islas.

Noticias relacionadas

Además, la Catedral de Mallorca ha protagonizado diversas emisiones: en 1967, con motivo de la Unión Interparlamentaria; en 2007, coincidiendo con la Exposición Filatélica Nacional y en 2012 se incluyó dentro de la serie “Catedrales”. El Cant de la Sibil·la también fue imagen para un sello en 2016, así como el baile típico de la Mateixa que fue recogido en 2009 en una serie de “Bailes y danzas populares”.