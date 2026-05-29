Calvià supedita la concesión de la licencia para 60 pisos de precio limitado en Cas Català a la decisión de los técnicos

El teniente de alcalde de Urbanismo de Calvià, Jaime Bujosa (PP), aseguró este jueves que la concesión de la licencia municipal para la promoción de 60 pisos de precio limitado que se proyectan en Cas Català se basará única y exclusivamente en el criterio de los técnicos. También reiteró que el Ayuntamiento está pendiente de un informe del departamento autonómico de Recursos Hídricos para poder evaluar el expediente.

Bujosa se pronunció de este modo a raíz de una moción presentada por la oposición socialista, durante un pleno en que estuvieron presentes vecinos de Cas Català, que llevan meses movilizados en contra de este proyecto urbanístico al advertir de la peligrosidad que supone su ubicación en el cauce de un torrente y el impacto medioambiental que supondría.

La iniciativa socialista solicitaba que la Junta de Gobierno Local procediese a la denegación de la licencia para la construcción “si en algún momento de la tramitación hubiese la posibilidad legal”. También instaba al gobierno municipal de PP y Vox a tener en cuenta las alegaciones presentadas por los residentes, que relatan una serie de deficiencias que, a su entender, hacen inviable este proyecto urbanístico.

“Hacer política es tener empatía y considerar siempre lo que los vecinos quieren. Si la gente está exponiendo esta serie de máximas, porque quieren proteger el territorio donde viven, ustedes les tienen que escuchar”, sostuvo, por parte del PSOE, la edil Bàrbara Portells, quien argumentó que “ese solar no está preparado para acoger esa edificación”.

Alegaciones vecinales

Bujosa, por su parte, apuntó que las alegaciones de los vecinos están ya incluidas en el expediente y que se tendrán en consideración, “como siempre se hace”, y supeditó cualquier futura decisión a lo que dictaminen los técnicos. “Primero lo firman ellos, después los cargos políticos y después va a la Junta de Gobierno Local”, manifestó.

Vivienda asequible

El edil afirmó que entiende las reivindicaciones de los vecinos de Cas Català, pero que también hay que tener en cuenta que mucha gente se ha dirigido al Ayuntamiento para pedir información sobre el estado del proyecto y para reclamar la necesidad de más vivienda a precios asequibles en el municipio.

El alcalde Juan Antonio Amengual, mientras, siguió la línea argumental de Bujosa y aseveró: “Los técnicos tomarán unas decisiones y nosotros iremos detrás de ellos”. “Estamos para cumplir leyes”, agregó. Finalmente, la moción socialista fue rechazada con los votos en contra de Partido Popular y Vox.