Avícola Son Perot: solo se trata de dar con la ubicación legal

El olfato de los residentes en Manacor y Ariany, y en menor medida los de Petra, está suficientemente entrenado en la cata y aguante de pestilencias varias procedentes de granjas y depósitos de restos animales. Es así en buena medida porque Avícola Son Perot y sus derivados se han entregado con esmero al depósito de estiércol dónde, cómo y cuándo han querido. Se puede entablar un debate sobre si han cumplido o no con las distancias que manda la regulación del asunto pero, en cualquier caso, queda claro que el epitelio olfativo de la norma administrativa dista mucho del que posee el común de los mortales. De ahí el riesgo sanitario.

El entrenamiento debe servir para algo. Dado que los municipios de la zona han quedado exentos de los efectos perjudiciales de la macrogranja de Llucmajor y también de la experiencia dura del frustrado proyecto de Son Vanrell, en Sineu, Avícola Son Perot destapa ahora su futura ciudad de las gallinas en Son Brau de Manacor con capacidad para disciplinar a 80.000 aves ponedoras en dos grandes naves. Huevos en abundancia a la vista, pero también 3.200 toneladas de estiércol al año, 9,6 millones de litros de agua en el mismo ciclo y 2.400 cadáveres. Avícola Son Perot no se ha escondido. Quiere la macrogranja a toda costa y para ello removerá toda la tierra y todas las administraciones que hagan fatal Solo se trata de dar con la ubicación ideal y legal. A priori, Son Brau cumple con las distancias marcadas y dispone de comunicación asumible.

Interesante la nueva propuesta. A apenas cuatro kilómetros de la urbanización de Manacor con vocación vip y con informe de impacto ambiental que sale a la luz apenas un año antes de las elecciones. Los colectivos en contra de las macrogranjas tienen nuevos incentivos para activarse. Será interesante ver la reacción de un ayuntamiento de Manacor al que no le sobran fuerzas y sí problemas. Las explotaciones avícolas no están en consonancia con las dimensiones del territorio insular y ni siquiera con su preocupante realidad demográfica.