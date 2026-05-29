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Aparecen pintadas contra el turismo en la carretera Ma-10 entre Sóller y Deià

Las inscripciones, con mensajes como “stop tourism”, han aparecido sobre el asfalto a la altura de sa Casa Nova, en un tramo muy frecuentado por visitantes, ciclistas y vehículos de alquiler

Pintadas en la carretera Ma-10.

Pintadas en la carretera Ma-10. / Joan Mora

Joan Mora

Sóller

La carretera Ma-10, en el tramo que une Sóller y Deià a la altura de Sa Casa Nova, ha aparecido con varias pintadas sobre el asfalto dirigidas contra el turismo. Los mensajes, escritos en grandes letras blancas en plena calzada, incluyen expresiones como “stop tourism”, visibles para todos los conductores que circulan por esta vía de la Serra de Tramuntana en dirección a Sóller.

La aparición de estas pintadas vuelve a poner sobre la mesa el creciente malestar social que existe en algunos sectores de la población ante la presión turística que soportan determinadas zonas de Mallorca, como en la Serra de Tramuntana, especialmente durante los meses previos a la temporada alta.

La carretera entre Sóller y Deià es uno de los puntos más transitados por visitantes, ciclistas y vehículos de alquiler, una situación que desde hace años genera críticas entre vecinos por la saturación del tráfico y el impacto sobre el entorno natural.

Las inscripciones han sido realizadas directamente sobre el pavimento en un punto especialmente estrecho y sinuoso de la carretera, lo que ha llamado aún más la atención de los conductores que han pasado por la zona.

Algunos usuarios incluso han difundido imágenes de las pintadas a través de redes sociales, donde rápidamente han generado reacciones y debate.

Símbolo del debate

Por el momento no ha trascendido quién podría estar detrás de esta acción reivindicativa ni si se procederá a la retirada inmediata de las pintadas. La Ma-10, que atraviesa la Serra de Tramuntana de norte a sur, se ha convertido en los últimos años en uno de los símbolos del debate entre la actividad turística y la preservación del territorio, especialmente en municipios como Sóller y Deià, donde durante los meses de verano el tráfico llega a multiplicarse de forma considerable.

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Por este tramo de carretera circulan a diario más de 7.000 vehículos al día, según las últimas mediciones realizadas por el Consell.

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