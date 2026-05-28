PP y Vox rechazan en Calvià una comisión de investigación sobre la compra del Hostal Colón y del Hotel Teix

El pleno del Ayuntamiento de Calvià rechazó este jueves la propuesta del PSOE para crear una comisión de investigación sobre la compra del Hostal Colón de Peguera y del Hotel Teix de Magaluf, una operación municipal que implicó el derribo de estos dos antiguos alojamientos turísticos. PP y Vox hicieron valer su mayoría en la corporación para descartar la propuesta.

El debate se centró especialmente en el Hostal Colón, porque, como informó este diario, se compró a una sociedad vinculada a un exconcejal de Urbanismo del PP. El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual (PP), defendió la legalidad y la oportunidad de la operación.

Según explicó, eran “edificios en desuso” y han sido los primeros establecimientos derribados en Calvià en el siglo XXI. Indicó que el Teix se adquirió por 2,9 millones de euros y el Colón por 1,24 millones, con financiación procedente de la Unión Europea.

Amengual sostuvo que antes de la compra existieron cartas de interés y que, en el caso del Hostal Colón, el 23 de febrero de 2024 se firmó un protocolo general de intenciones vinculado a la obtención de la subvención. También afirmó que el precio finalmente pactado quedó “un poco por debajo” de la tasación municipal y rechazó que el Ayuntamiento actuara sin cobertura jurídica.

Negociado sin publicidad

El alcalde añadió que la contratación se realizó mediante un negociado sin publicidad, un procedimiento que, según recordó, también había utilizado el anterior gobierno socialista en otras operaciones. En este sentido, mencionó la compra del Hostal Jaira de Santa Ponça, que, según apuntó, costó más de 700.000 euros con el objetivo de destinarlo a un centro de día. El problema, continuó explicando, es que los técnicos municipales constataron después que no podía destinarse a un uso asistencial al situarse en una zona inundable.

Vea aquí las imágenes del derribo del Hotel Teix de Magaluf y del Hostal Colón de Peguera, en Calvià / Juan Luis Iglesias

Asimismo, defendió que no hay abundancia de hoteles obsoletos disponibles para comprar y derribar en Mallorca, y señaló que la actuación, al financiarse con fondos de la UE, puede ser revisada por la Comisión Europea o el Tribunal de Cuentas Europeo, a los que el Ayuntamiento, remarcó, aportará la información que le sea requerida.

Respecto al exconcejal del PP Alberto León, vinculado a la sociedad propietaria del Colón como administrador único, Amengual apuntó que lleva 20 años fuera de la política y que no ha estado envuelto en ninguna causa judicial, a diferencia, dijo, de los socialistas Antoni Manchado y Francisco Cano, que fueron condenados por corrupción y han reingresado en la agrupación socialista de Calvià.

Moción socialista

Por su parte, la portavoz socialista, Nati Francés, defendió la necesidad de la comisión de investigación y apeló a la transparencia. Francés planteó varias preguntas sobre la elección del Hostal Colón y sobre la tasación del inmueble. Preguntó por qué se optó por ese establecimiento y no por otros, por qué no se valoraron más alternativas y por qué se tasó como hotel de cuatro estrellas un edificio que, según dijo, estaba en ruinas y tenía parte de su estructura fuera de ordenación.

También cuestionó que se recurriera a un negociado sin publicidad al que, según sostuvo, sólo se invitó a la sociedad vinculada al exconcejal del PP, cuyo hermano, apuntó, es un cargo de confianza del Ayuntamiento, en el área de Deportes.

La portavoz del PSOE aseguró que el inmueble estuvo anunciado en 2023 por 890.000 euros y que el anuncio se retiró pocos días después de la tasación municipal, antes de que la operación se cerrara por 1,2 millones. “Nos suena raro y por eso pedimos explicaciones”, señaló Francés, quien sostuvo que el equipo de gobierno “benefició a un amigo” y no tuvo en cuenta el posible conflicto de intereses.

La postura de Vox

El portavoz de Vox, Manuel Mas, justificó el voto contrario de su grupo al considerar que la comisión no aportaría información nueva. Afirmó que existe un expediente con informes técnicos y cobertura legal dentro de la normativa de contratación pública, y señaló que todos los grupos tienen acceso a la documentación. Mas admitió que la operación puede generar debate político o ético, pero sostuvo que “una cosa es fiscalizar y otra es destruir a personas e instituciones a base de sospechas y titulares”.

Denuncia de filtración

En el debate plenario, intervino también la teniente de alcalde de Turismo, Elisa Monserrat (PP), quien acusó a los socialistas de "intentar confundir a la gente". "Pero la gente no es tonta. La gente entiende", argumentó Monserrat, quien negó que el procedimiento seguido haya sido poco transparente. "No ha habido nada extraño, ha sido todo conforme. Se publicó en la plataforma de contratación y ustedes tuvieron acceso completo al expediente", aseveró.

Monserrat aseguró que la información publicada por este diario respondía, según ella, a una filtración de los socialistas y, a continuación, manifestó: "Supongo que ahora que estamos cerca de las elecciones hay que mover el corral. Han montado un triste espectáculo".