Nace una alianza inédita para regenerar Mallorca "de la montaña al mar"

Mallorca cuenta desde este jueves con una nueva iniciativa colectiva para afrontar los retos ecológicos, sociales y económicos de la isla. La Aliança Mar i Terra de Mallorca se ha presentado esta mañana en la Finca de Ariant, en Pollença, como una unión “sin precedentes” entre entidades del tercer sector para impulsar la regeneración del territorio “de la montaña al mar”.

La alianza está promovida por siete organizaciones vinculadas al ámbito marino, la agroecología y la soberanía alimentaria: APAEMA, Arrels Marines, CERAI, Fundación Iniciativas del Mediterráneo, Fundación Vida Silvestre Mediterránea, PermaMed y Save the Med. El objetivo, según han explicado sus impulsores, es construir junto a actores económicos, sociales e institucionales una hoja de ruta compartida para avanzar hacia “una Mallorca más resiliente”.

La Aliança está integrada por APAEMA, Arrels Marines, CERAI, Fundación Iniciativas del Mediterráneo, Fundación Vida Silvestre Mediterránea, PermaMed y Save the Med

El proyecto nace en un contexto que las entidades describen como un “punto de inflexión histórico” para la isla, marcado por la crisis hídrica, la degradación de los ecosistemas marinos y terrestres y el debilitamiento de la cohesión social. Frente a este escenario, la Alianza plantea un plan integral de regeneración ecológica, social y económica del territorio, desde la Serra de Tramuntana hasta la línea de costa.

Durante la presentación, el coordinador de la Aliança Mar i Terra de Mallorca, Jordi Oliva, ha defendido la necesidad de superar la fragmentación de las respuestas ante los problemas ambientales y sociales. “La isla afronta retos socioecológicos complejos y profundamente entrelazados, marcados por la presión sobre los recursos y la saturación del territorio, unas problemáticas que las entidades y los diferentes actores no podemos abordar por separado”, ha señalado. Oliva ha detallado que la unión de iniciativas permite que cada proyecto individual “se amplifique” y se integre en una visión territorial más amplia. Según ha indicado, la Aliança nace “desde la colaboración” para reinterpretar la relación de las personas con el entorno del que forman parte y trazar “un rumbo claro y compartido hacia una Mallorca resiliente”.

La iniciativa aplicará la metodología de los 4 Retornos de Commonland, basada en el retorno de la inspiración, el retorno social, el retorno natural y el retorno económico. Esta organización internacional, que trabaja en la restauración de paisajes degradados, será socio estratégico de la Aliança. Con ello, Mallorca pasa a formar parte de una red de proyectos presente en más de 20 países.

La nueva alianza también se integra en la Red de Territorios Regenerativos, lo que, según sus impulsores, permitirá cocrear soluciones replicables frente a la emergencia climática, compartir buenas prácticas en ecología y resiliencia comunitaria y sumar fuerzas a escala supraautonómica para promover un modelo de desarrollo centrado en la regeneración de la vida y los ecosistemas.

Mallorca como biorregión

En el acto también se ha presentado el modelo de biorregión insular, una propuesta de zonificación del paisaje de Mallorca y las bases del plan estratégico de regeneración. La propuesta se articula en torno a cuatro ejes: regeneración agroecológica y marina, comunidad y gobernanza, economía regenerativa e inspiración y acción.

El primero de estos pilares se centra en restaurar los ecosistemas terrestres y marinos mediante prácticas regenerativas, la recuperación del mosaico agroforestal y la reducción del impacto humano sobre la biodiversidad, el agua y el suelo. El segundo apuesta por fortalecer la cohesión social y el tejido local mediante un modelo de gobernanza compartida y participativa.

"Regenerar la isla es el reto de nuestra generación”

El eje económico plantea impulsar un sistema que respete los límites del territorio y fomente la soberanía alimentaria a través de un sector primario resiliente, basado en la agroecología, la ganadería extensiva, la agroforestería y la pesca artesanal. Por último, el apartado de inspiración y acción busca construir una narrativa colectiva que movilice a la ciudadanía y visibilice las iniciativas existentes para posicionar Mallorca como una biorregión regenerativa.

Proyecto piloto

Uno de los primeros ejemplos prácticos de esta colaboración será el Proyecto Piloto Azul, una intervención centrada en la costa norte que conecta actuaciones marinas y terrestres. El plan contempla la repoblación de praderas de Posidonia oceanica, la transición de fincas próximas hacia la agricultura regenerativa y la implantación de sistemas de tratamiento de aguas residuales basados en la naturaleza, como filtros verdes.

Con estas medidas, el proyecto busca mitigar la contaminación difusa de origen terrestre que afecta al medio marino y restaurar la conectividad entre ecosistemas. David López, coordinador de proyectos de la Fundación Iniciativas del Mediterráneo, ha destacado que el Proyecto Piloto Azul ha permitido sentar las bases de colaboración entre entidades procedentes de los ámbitos marino y terrestre.

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Una vez presentada la Aliança Mar i Terra de Mallorca en sociedad, los representantes de las entidades impulsoras han hecho un llamamiento a los diferentes actores económicos, sociales e institucionales de la isla para sumarse a la propuesta y consolidar un plan integral de regeneración ecosocial y económica. “Mallorca ha llegado a un límite crítico, y los viejos modelos fragmentados ya no sirven”, han señalado los portavoces de la Aliança, que han defendido la necesidad de unir proyectos “desde la montaña hasta la costa” para recordar que la isla es “una sola biorregión viva”. “Regenerar la isla es el reto de nuestra generación”, han concluido.