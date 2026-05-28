Patrimonio histórico
Marratxí recupera y protege el antiguo refugio de la Guerra Civil de Pòrtol
El Ayuntamiento invierte cerca de 13.000 euros para asegurar el espacio, ponerlo en valor y permitir su contemplación desde el exterior
El Ayuntamiento de Marratxí ha finalizado los trabajos de adecuación y cerramiento del antiguo refugio de la Guerra Civil situado en la Plaça Guillem Rigo de Pòrtol, descubierto en mayo de 2010 durante unas obras para la instalación de contenedores soterrados.
La actuación, ejecutada por el Consistorio, ha tenido como principal objetivo preservar este espacio histórico y mejorar la seguridad del entorno, evitando el acceso al interior del refugio. La intervención ha contado con una inversión de 12.858,67 euros, destinada a la construcción de una nueva estructura visible de cerramiento y al acondicionamiento de la entrada.
Además, se han llevado a cabo trabajos de iluminación interior que permiten poner en valor este elemento patrimonial y facilitar que vecinos y visitantes puedan contemplarlo desde el exterior.
El refugio fue localizado de manera inesperada hace ahora 16 años, durante unas obras en la plaza. El hallazgo obligó a modificar el proyecto inicial y trasladar los contenedores a otro punto cercano. Aunque su existencia era conocida popularmente entre muchos vecinos, hasta entonces no se había identificado con exactitud su ubicación.
Según los archivos municipales, el refugio se extiende desde la actual Plaça Guillem Rigo, siguiendo la calle Rectoria, hasta una salida actualmente clausurada en la calle Mallorca. Afortunadamente, nunca llegó a utilizarse durante la Guerra Civil y, con el paso de los años, se convirtió en un lugar de juego para muchos niños del municipio.
Con el tiempo, el vallado provisional instalado tras su descubrimiento se había deteriorado considerablemente, generando un riesgo potencial, especialmente para menores. La nueva actuación ha permitido sustituirlo por un cerramiento más seguro y adecuado.
El alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, ha destacado la relevancia de esta intervención: “Con esta actuación recuperamos y dignificamos un elemento singular de la historia de Pòrtol, al mismo tiempo que damos respuesta a una demanda vecinal relacionada con la seguridad y el estado del entorno”.
Asimismo, el Ayuntamiento complementará la actuación con la instalación de un tótem informativo, aprovechando los planos existentes del refugio, con el objetivo de ofrecer información histórica y contextual a vecinos y visitantes.
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