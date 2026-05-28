El gran salto de la agricultura ecológica en Baleares: 67 millones y 67 medidas hasta 2030

El Govern quiere que la producción ecológica gane peso en el campo balear y se consolide como un sector más fuerte, rentable y competitivo. La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha presentado el Pla Estratègic de la Producció Ecològica de les Illes Balears 2026-2030, una hoja de ruta consensuada con el sector que prevé movilizar 67,1 millones de euros hasta final de década. El documento, presentado por el conseller Joan Simonet y por el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, parte de un diagnóstico socioeconómico y productivo de 2023 y fija 16 objetivos estratégicos, ocho ejes de actuación, 23 líneas de acción y 67 actuaciones concretas.

Uno de los principales objetivos del plan es que la superficie agraria útil certificada en ecológico pase del 21% actual al 25% en 2030. El documento también plantea incrementar un 10% el número de operadores certificados, de los 1.300 actuales a 1.560, y elevar hasta el 25% el peso económico de la producción agraria ecológica sobre el valor total de la producción agraria balear, frente al 16,5% actual.

La estrategia también pone el foco en la rentabilidad. El Govern prevé que el valor económico de la producción agroalimentaria ecológica crezca un 20%, hasta alcanzar los 26,16 millones de euros anuales. Además, los ingresos medios por venta de producción primaria de las explotaciones ecológicas deberían aumentar de 25.278 a 30.334 euros al año. Otro de los retos que fija el plan es aumentar el consumo por cápita de producto ecológico en Balears de los 117 euros actuales por persona y año a los 135 euros.

Joan Simonet y Fernando Fernández, en la presentación del plan estratégico. / CAIB

Otro objetivo es reducir la dependencia de las ayudas públicas. El plan fija como meta que, en 2030, las explotaciones ecológicas hayan rebajado el peso de las subvenciones del 60% al 50% de su renta agraria. También prevé que la renta agraria ecológica en Baleares haya aumentado un 10% respecto a la de 2025.

El relevo generacional es otro de los ejes del documento. El Govern quiere reducir la edad media de los titulares de explotaciones ecológicas de los 51 años actuales a 48 años en 2030. Asimismo, aspira a que los jóvenes agricultores representen el 25% de las explotaciones ecológicas, frente al 23,3% actual.

Ejes de actuación

El plan se estructura en ocho grandes ejes de actuación. Entre ellos figuran el refuerzo de la producción y la viabilidad económica de las explotaciones, el impulso de la comercialización, el apoyo a la conversión de fincas convencionales a ecológicas, la formación, la innovación, la industria agroalimentaria ecológica y la mejora de la organización del sector.

Entre las medidas previstas se incluye el desarrollo de un cálculo diferenciado de los márgenes brutos y de las unidades de trabajo agrario para las producciones ecológicas y convencionales, con el objetivo de incorporar estos datos a la clasificación de la viabilidad de las explotaciones. También se plantea facilitar, dentro del marco legal, la creación de Asociaciones de Defensa Sanitaria Animal específicas para explotaciones de ganadería ecológica.

Del presupuesto total previsto, 48,78 millones de euros corresponden a medidas ya planificadas o en ejecución dentro de la conselleria, mientras que 18,33 millones son recursos adicionales pendientes de incorporación. Según el Govern, más del 60% de las actuaciones ya cuentan con financiación o se desarrollan a través de instrumentos que están en marcha.

De la mano del sector

El conseller Joan Simonet ha defendido que el plan es fruto de más de un año de trabajo con el sector y ha subrayado que la agricultura ecológica encaja con las características productivas de Baleares. “Pensamos que la agricultura ecológica es un eje importante dentro del modelo productivo de las islas. No puede competir con grandes cantidades. Son explotaciones muy vinculadas al territorio, de tal manera que podemos dar un valor añadido al producto”, ha señalado. Simonet ha recordado que las islas tienen limitaciones estructurales, como el territorio disponible o el agua, y ha defendido que las explotaciones ecológicas, más diversificadas, pueden contribuir a reforzar el sector agrario. El conseller también ha hecho hincapié en que existe una demanda creciente de producto ecológico, tanto por parte del consumidor local como del visitante.

Según el Govern, el plan no pretende quedarse en una declaración de intenciones, sino convertirse en un documento ejecutivo con calendario, medidas concretas y financiación asociada. “No hablamos solo de aumentar hectáreas ecológicas; hablamos de construir un sector más viable económicamente, con más valor añadido y más oportunidades de futuro para los profesionales del campo”, ha defendido Simonet.