'Georutas', una iniciativa para digitalizar el patrimonio cultural de la Serra de Tramuntana

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la vicerrectora de Innovación y Transformación Digital de la Universitat de les Illes Balears, Loren Carrasco, han participado este viernes, en el Centre Bit Raiguer de Inca, en la presentación del proyecto «Georutes», una iniciativa orientada a la digitalización, valoración y difusión del patrimonio cultural de la Serra de Tramuntana mediante una red de itinerarios culturales.

«Georutes» es un proyecto del departamento de Turismo del Consell de Mallorca, enmarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, como parte de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea Next Generation UE y ejecutado por la Fundació Universitat Empresa. Con un presupuesto de 382.671 euros se ha digitalizado un total de 21 rutas de patrimonio cultural de la Serra de Tramuntana.

El proyecto, gestionado por la Fundació Universitat-Empresa de las Illes Balears (FUEIB), desarrollado por el equipo de RiscBal, con la colaboración del Departamento de Turismo y del Consorcio Serra de Tramuntana del Consell de Mallorca y bajo la dirección técnica del Dr. Joan Estrany Bertos de la UIB, ha permitido crear una red de rutas de patrimonio cultural digitalizadas pensadas para recorrerlas a pie o en bicicleta, siempre con "criterios de respeto y protección del entorno natural y patrimonial", subraya el Consell.

Galmés ha explicado que «“Georutes” es un proyecto riguroso y con visión de futuro y estoy convencido que será un referente entre los residentes y los visitantes para descubrir los paisajes y los elementos patrimoniales de nuestra Serra de Tramuntana y que, además, contribuirá a la desestacionalización porque nos da las herramientas para poder disfrutar de Mallorca todo el año». Asimismo ha añadido que «es el mejor ejemplo de nuestra apuesta estratégica y decidida de poner la tecnología al servicio del patrimonio y de la gestión turística».

Un total de 21 itinerarios accesibles, sostenibles y adaptados a diferentes formas de movilidad

En el acto, se ha dado a conocer el trabajo desarrollado durante el proyecto, así como las herramientas digitales y los recursos creados para realzar el patrimonio cultural y paisajístico de la Serra mediante itinerarios accesibles, sostenibles y adaptados a diferentes formas de movilidad.

Joan Estrany, director de RiscBal y director técnico del proyecto, ha destacado que «“Georutes” nace de la necesidad de impulsar un modelo de turismo más sostenible y menos estacional, capaz de vertebrar el territorio y de dinamizar las economías locales de los catorce municipios de la Serra de Tramuntana. Pero lo que aporta el proyecto va más allá de una red de itinerarios: es el resultado de una metodología que integra geografía, historia, historia del arte, patrimonio, sistemas de información geográfica y divulgación. Con esta articulación interdisciplinaria, hemos podido transformar un conocimiento hasta ahora disperso en más de un millar de fuentes en una infraestructura digital abierta y coherente —209 rutas digitalizadas, 21 desarrolladas íntegramente, 192 elementos patrimoniales catalogados y difundidos en cuatro idiomas—, reutilizable para la investigación, la didáctica y la gestión pública. Poner la investigación universitaria al servicio del territorio es, en definitiva, nuestra manera de contribuir a un patrimonio que es mundial desde 2011».

En el transcurso de la presentación, el equipo técnico ha expuesto los principales resultados del proyecto, entre los cuales destaca el análisis de más de 1.000 rutas para seleccionar los 21 itinerarios desarrollados finalmente, así como la creación de 196 fichas patrimoniales geolocalizadas con información histórica, geográfica y técnica.

El proyecto también ha incluido la elaboración de cartografía específica, mapas interactivos y una plataforma web o app con funcionalidades avanzadas de visualización y navegación.

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Además, se han desarrollado materiales editoriales en formato físico y digital con información detallada de cada itinerario en cuatro idiomas (catalán, castellano, inglés y alemán) con el objetivo de facilitar el acceso a este contenido y la difusión entre residentes y visitantes.