La futura residencia de Sant Llorenç estará finalizada antes de fin de año

Las obras de la futura residencia para personas mayores de Sant Llorenç des Cardassar encaran la "recta final", según el Consell de Mallorca, cuyas autoridades han visitado este jueves el equipamiento. La infraestructura, que podría estar finalizada antes de fin de año, incorporará 60 nuevas plazas residenciales públicas a la red gestionada por el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS).

A la visita han asistido el presidente del Consell, Llorenç Galmés; el presidente del IMAS y conseller de Benestar Social, Guillermo Sánchez; la consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència, Sandra Fernández; la vicepresidenta del IMAS, Magdalena García; la directora insular de Atenció Sociosanitària, Rosa Llobera; el gerente del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears, Alejandro Mora; y el alcalde de Sant Llorenç des Cardassar, Jaume Soler.

«Proyectos como el de Sant Llorenç ejemplifican el compromiso del Consell de Mallorca con las personas mayores y con una red pública residencial más amplia y equilibrada territorialmente», además, «estas 60 nuevas plazas permitirán acercar los servicios a las familias del Llevant y garantizar una atención más próxima, humana y digna», ha destacado el presidente Galmés durante la visita.

La nueva residencia forma parte del plan de ampliación de la red pública residencial anunciado recientemente por el Consell de Mallorca y el IMAS, que permitirá pasar de las 845 plazas públicas existentes en 2023 a una previsión de 1.463 plazas en 2027, con 618 nuevas plazas incorporadas a la red pública de la isla.

Por su parte, el presidente del IMAS y conseller de Benestar Social, Guillermo Sánchez, ha subrayado que «la colaboración entre instituciones está haciendo posible convertir nuevas infraestructuras en plazas públicas reales al servicio de la ciudadanía». Sánchez ha explicado que «una vez finalizada la construcción, el IMAS asumirá la gestión de las plazas de la residencia, incorporando este nuevo recurso a la red pública insular de atención a las personas mayores dependientes».

Galmés, Soler y Fernández charlan durante la visita a las obras. / Consell

Actualmente, las obras, que han tenido una inversión de 9 millones de euros financiados por el Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales de las Illes Balears, se encuentran bastante avanzadas y se prevé que finalicen antes de que acabe el año.

"La futura residencia de Sant Llorenç des Cardassar reforzará la atención sociosanitaria en la comarca del Llevant y facilitará que muchas personas mayores puedan acceder a una plaza pública cerca de su entorno familiar y comunitario", señala la institución insular.

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La construcción de la nueva residencia forma parte de las obras y proyectos que actualmente están en marcha para ampliar y modernizar la red pública de atención a la dependencia en Mallorca. Además de esta actuación, destaca la construcción de la residencia de Son Martorell (120 plazas) y la de Bunyola (120 plazas), así como las reformas del módulo D de la Llar d’Ancians de Palma (52 plazas más), la de la planta 8 de La Bonanova (63 plazas), la incorporación de la residencia de Muro (49 plazas) y la ampliación de Huialfàs, en sa Pobla (40 plazas más).