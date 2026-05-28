Esporles abrirá la piscina municipal a partir del próximo 5 de junio por las altas temperaturas

El Ayuntamiento de Esporles abrirá la piscina municipal el próximo viernes 5 de junio, adelantando el inicio de la temporada de verano ante las demandas expresadas por los usuarios en años anteriores y debido también a las altas temperaturas registradas durante las últimas semanas.

Según ha informado el Consistorio, el objetivo es ofrecer a la ciudadanía un espacio de ocio y refresco adaptado a las necesidades actuales y facilitar su uso durante los meses de más calor.

Hasta el 19 de junio, la piscina abrirá de lunes a viernes de 16.00 a 20.00 horas. Los fines de semana, el horario será de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

A partir del 20 de junio, la instalación abrirá todos los días de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

Este verano, la piscina municipal permanecerá sin servicio de bar. Las entradas se podrán adquirir directamente en la instalación o de manera anticipada a través de la plataforma Ticket IB.