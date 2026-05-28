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Esporles abrirá la piscina municipal a partir del próximo 5 de junio por las altas temperaturas

El Ayuntamiento destaca que la instalación abrirá sus puertas para ofrecer un espacio de ocio y refresco ante la demanda ciudadana

El Ayuntamiento de Esporles anuncia que ha adelantado la apertura de la piscina municipal

El Ayuntamiento de Esporles anuncia que ha adelantado la apertura de la piscina municipal / DM

Redacción Part Forana

El Ayuntamiento de Esporles abrirá la piscina municipal el próximo viernes 5 de junio, adelantando el inicio de la temporada de verano ante las demandas expresadas por los usuarios en años anteriores y debido también a las altas temperaturas registradas durante las últimas semanas.

Según ha informado el Consistorio, el objetivo es ofrecer a la ciudadanía un espacio de ocio y refresco adaptado a las necesidades actuales y facilitar su uso durante los meses de más calor.

Hasta el 19 de junio, la piscina abrirá de lunes a viernes de 16.00 a 20.00 horas. Los fines de semana, el horario será de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

A partir del 20 de junio, la instalación abrirá todos los días de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

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Este verano, la piscina municipal permanecerá sin servicio de bar. Las entradas se podrán adquirir directamente en la instalación o de manera anticipada a través de la plataforma Ticket IB.

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