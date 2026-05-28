La edil de Urbanismo de Llucmajor se niega a parar las obras bajo sospecha porque tiene "dudas"

La regidora de Urbanismo del Ayuntamiento de Llucmajor, Maria Inmaculada Pérez (PP), dijo ayer miércoles en el pleno ordinario que no ha firmado el decreto de paralización de las obras de ampliación del polígono de Son Noguera porque tiene «dudas» que quiere "aclarar», a pesar de los diversos informes técnicos y jurídicos que indican que la actuación urbanística se ejecuta sin licencia. Cabe recordar que la Guardia Civil ha iniciado una investigación sobre este proyecto que data de 2009 y que, pese a los requerimientos técnicos en contra de su legalidad, el equipo de gobierno del PP permite ejecutar.

Al inicio de la sesión plenaria, los diferentes portavoces de la oposición instaron al gobierno local a dar explicaciones sobre esta cuestión sobre la que, hasta la fecha, los populares no han sido capaces de ofrecer una argumentación coherentea pesar de que su propio partido a nivel autonómico ha instado a los responsables municipales de Llucmajor a explicar por qué no ha ordenado la paralización de las obras.

La breve intervención de la regidora Pérez no convenció a la oposición y en ningún caso sirvió para apaciguar las sospechas de posibles «intereses», en palabras del portavoz socialista, Jaume J. Oliver, por los que se habría obviado el decreto de paralización de las obras en el polígono puesto por los técnicos sobre la mesa de la concejala.

La titular de Urbanismo aseguró que es la «primera interesada en aclarar» esta cuestión porque «la que aparece en la prensa» es ella y señaló que está a la espera de «resoluciones» que pudieran resolver unas «dudas» sobre las que no explicó nada más. Pérez insinuó que una posible decisión incorrecta podría suponer una «demanda de responsabilidad» contra el Ayuntamiento que costaría «muchos millones».

Por otra parte, indicó que «uno de los informes» municipales constata que las obras del polígono «se adecuan al Plan Parcial», aunque admitió que ella «no es una experta» y que podría ser «una interpretación». «Yo no me he negado a firmar nada, pero por prudencia quiero tenerlo claro antes de firmar, no tengo ningún interés», añadió antes de invitar a los presentes a consultar «sus cuentas» y su «casa» como gesto de transparencia. Por último, señaló que «discrepar no es prevaricar» y que esperará a que se resuelva la «investigación», que espera que sea «breve», para tomar una decisión sobre las polémicas obras.

La regidora de Urbanismo, a la izquierda, durante el transcurso del pleno ordinario. / J. Frau

Antes de la intervención de Pérez, el portavoz socialista calificó de «inverosímil» que hasta ahora el PP no haya ofrecido explicaciones y recordó que el equipo de gobierno «siempre se escuda en los técnicos» a la hora de dirigir la acción política, aunque en este caso, «con numerosos informes muy contundentes en contra» de la ejecución de las obras, «todavía no han dado la orden de la paralización cautelar» del proyecto de ampliación del polígono. «No entendemos por qué no han actuado, ¿qué intereses tienen, por qué este secretismo?», preguntó Oliver.

Por su parte, Alexandro Gaffar, de Llibertat Llucmajor, recordó que las obras del polígono, que «son de gran tamaño», no tienen licencia de urbanización y además «todos los informes son negativos y hablan de irregularidades manifiestas». Gaffar, que presentó una moción de urgencia para exigir la paralización de las obras que tenía que debatirse al final de la sesión plenaria, instó a «no proteger a la promotora de las obras por intereses que no están claros».

Por último, Oriol Gómez, de Més per Llucmajor, aseguró «no entender por qué no han tenido la decencia de dar explicaciones por este escándalo» y recordó que incluso el PP balear está a la espera de que el gobierno local argumente el motivo de su actuación contraria a los informes técnicos municipales. «Pedimos que firmen ya el decreto para paralizar las obras y que se depuren responsabilidades políticas», concluyó.

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Por su parte, Margarita Palmer, segunda teniente de alcalde de Vox, calificó de «gravísimo» que la «policía judicial» se haya presentado en el departamento de Urbanismo por esta cuestión y aseguró que no tuvo conocimiento del expediente hasta este pasado mes de abril. «Si la regidora Pérez dice que hay informes a favor de las obras, es que los hay, yo no los he visto y espero que me los envíen», concluyó.