¿Por qué Baleares es la comunidad que más producto ecológico consume de España?

Baleares parte de una posición privilegiada para impulsar la producción ecológica: sus ciudadanos son los que más producto ecológico consumen de toda España. El gasto actual se sitúa en 117 euros por persona y año, una cifra que, según destacó este miércoles el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, es la más alta del país y duplica la media nacional. El dato forma parte del diagnóstico del Pla Estratègic de la Producció Ecològica de les Illes Balears 2026-2030, presentado por la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural. La hoja de ruta fija como objetivo que el consumo per cápita de producto ecológico en las islas pase de los 117 euros actuales a 135 euros por persona y año en 2030.

Fernández explicó que el elevado consumo ecológico en Baleares responde a varios factores. En primer lugar, apuntó a la “alta conciencia ambiental” de los ciudadanos. En segundo lugar, señaló que el mayor poder adquisitivo permite que determinados productos ecológicos no resulten tan costosos para muchas familias. Y, en tercer lugar, destacó el peso de la población flotante que llega durante la temporada turística y que procede de países donde el consumo ecológico está más implantado.

“España es el principal país productor de Europa, pero prácticamente todo lo exporta. El consumo está en Alemania, Suecia, Suiza o Austria. En Baleares confluyen las personas que producen y consumen”, afirmó el director general durante la presentación del plan estratégico.

El Govern quiere aprovechar esa demanda para reforzar la cadena de valor ecológica y mejorar la rentabilidad de los productores. Por eso, el plan no solo plantea aumentar la superficie certificada, sino también mejorar la comercialización, reforzar la venta directa y dar más peso a las cooperativas.

Una imagen de la finca de Son Herevet. / APAEMA

Objetivos

Entre los objetivos marcados para 2030 figura que el 50% del producto primario ecológico se comercialice a través de estructuras cooperativas. En el caso de los productos hortícolas, la meta es alcanzar el 25%, mientras que en la producción ganadera se aspira a llegar al 35%. Además, el plan prevé que la venta directa supere el 25% de la producción ecológica total.

El director general defendió que el objetivo no es únicamente crecer en superficie ecológica, sino construir “un sector más sólido, rentable y profesionalizado, con más capacidad para generar valor añadido y comercializar mejor sus productos”. En este sentido, el plan incluye medidas para simplificar el sistema de certificación de comercios y puntos de venta de producto ecológico, así como mejorar su identificación y señalización para acercarlos a los consumidores.

La estrategia también incorpora objetivos específicos para sectores como la ganadería, el aceite y el vino ecológico. En 2030, el Govern quiere que el 60% de las fincas ecológicas hayan integrado algún tipo de ganado en la explotación. Además, plantea que la carne ecológica alcance el 4% del valor económico del sector ganadero balear, frente al 2,9% actual, y que el número de animales criados en ecológico y sacrificados en mataderos de las islas aumente entre un 20% y un 30%. En el caso del aceite, el objetivo es que el ecológico represente el 10% del volumen total producido, frente al 6 -8% actual. En vino, la meta es que la producción ecológica alcance el 25% del total, cuando actualmente se sitúa entre el 16% y el 20%.

El plan también apuesta por reforzar la industria agroalimentaria ecológica, especialmente aquella que aprovecha y da valor añadido a la producción local. Asimismo, prevé impulsar la formación, la investigación y la innovación vinculadas al desarrollo del sector.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, defendió que Baleares tiene una oportunidad para consolidar un modelo de producción ecológica ligado al territorio. “Tenemos un consumidor que cada vez busca más este producto ecológico, no solo el consumidor local, también el visitante”, señaló. Simonet subrayó que la agricultura ecológica puede ayudar a dar valor añadido a las explotaciones de las islas, especialmente en un territorio con limitaciones de suelo y agua. Para el Govern, la clave está en conectar mejor la producción ecológica local con una demanda que ya existe y que, según los objetivos del plan, deberá seguir creciendo hasta 2030.