Avícola Son Perot proyecta una granja de 80.000 gallinas junto a Manacor

La sociedad Avícola Son Perot S.A. pretende llevar a cabo la construcción de una nueva explotación avícola de producción de huevos en una parcela situada en el término municipal de Manacor, cerca de la zona residencial de Son Talent, siguiendo la carretera Ma-3322. La instalación se proyecta en la finca de Son Brau.

Este jueves se ha publicado el estudio de impacto ambiental en el que se especifica que la explotación avícola estará formada por dos naves de gallinas ponedoras, con una capacidad de 40.000 gallinas por nave. Por tanto, la capacidad total prevista para la nueva explotación será de 80.000 gallinas.

El suelo urbano de uso residencial más cercano a la explotación es la zona residencial de Son Talent, situada en las afueras de Manacor ya una distancia de 4.435 metros de las instalaciones ganaderas previstas. La distancia hasta el casco urbano de Manacor es de 5.560 metros, mientras que hasta el casco urbano de Petra es de 5.820 metros y hasta el de Ariany es de 6.610 metros.

Sin embargo el proyecto cumple una distancia legaldesde la nave de animales o desde las instalaciones complementarias (estiércol) que nunca debe ser inferior a los 4.000 metros lineales respecto al suelo urbano residencial.

La explotación también respetaría una distancia superior a los 500 metros respecto a cualquier otra explotación avícola ya existente o de cualquier otro establecimiento o instalación que pueda representar un riesgo higiénico-sanitario, como industrias cárnicas, mataderos, áreas de entierro de cadáveres, instalaciones de tratamiento de estiércol o similares.

En cuanto a los accesos e infraestructuras de comunicación, la vía de comunicación más cercana a las instalaciones es la carretera Ma-3322, situada a aproximadamente un kilómetro del emplazamiento previsto para las construcciones.

Características

Las dos naves avícolas de ponedoras previstas serán similares. Tendrán unas dimensiones exteriores de 135,30 metros de longitud y 18,10 metros de ancho, con una superficie construida de 2.488,93 metros cuadrados cada una.

Cada nave contará, además, con zonas de cooling en los dos laterales y con una casita situada sobre el foso de la cinta de salida del estiércol. De esta forma, la superficie total construida de cada nave de puesta será de 2.538,93 metros cuadrados.

Mapa que muestra la ubicación de la futura granja con respecto a los núcleos urbanos más próximos. / DM

Para el empaquetamiento de los huevos antes de su traslado al centro externo de clasificación, también se construirá una nave almacén preparada para recibir mediante cintas transportadoras la producción procedente de las dos naves de puesta.

Esta edificación tendrá unas dimensiones exteriores de 28,04 metros de largo y 12,24 metros de ancho, con una superficie construida de 343,21 metros cuadrados. En su interior, la nave estará dividida en una zona principal destinada al empaquetamiento de los huevos, un área de almacenamiento y una zona de vestuarios y servicios higiénicos.

Basuras y agua

El proyecto incluye igualmente la construcción de un estercolero cubierto con unas dimensiones de 40,80 metros de largo por 15,80 metros de ancho, lo que representa una superficie construida de 644,64 metros cuadrados. Este espacio está dimensionado para poder almacenar el estiércol generado por la explotación durante un período de cuatro meses.

La producción estimada de estiércol es de 0,04 toneladas por plaza y año, lo que supone una producción total anual de 3.200 toneladas de estiércol. Dado que el proyecto prevé una capacidad de almacenamiento para un período de cuatro meses, la cantidad de estiércol que deberá almacenarse será de 1.067 toneladas.

Por otro lado, el consumo de agua estimado para la explotación avícola se calcula a partir de una capacidad de 80.000 gallinas ponedoras, con una dotación de 0,12 metros cúbicos por fin y año. De acuerdo a estos datos, el consumo total anual estimado será de 9.600 metros cúbicos de agua, equivalente a 9,6 millones de litros anuales.

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Finalmente, el cálculo estimando de mortalidad anual según el proyecto es del 3%, lo que significa que se producirán alrededor de 2.400 cadáveres al año.