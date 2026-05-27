Sóller impulsa la renovación del alcantarillado con una inversión de 728.000 euros

La junta local de gobierno de Sóller ha acordado sacar a licitación pública la redacción del proyecto para renovar y ampliar las redes de alcantarillado y pluviales en varias calles del municipio, una actuación que supondrá una inversión global de 728.000 euros financiados a través del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

La ejecución de las obras no será inmediata, ya que el Ayuntamiento ha dado esta semana el primer paso del proceso con la contratación de la redacción del proyecto técnico. Este documento tendrá un coste de 51.000 euros, según recoge el acuerdo aprobado por la junta de gobierno municipal. Una vez redactado y aprobado el proyecto, el consistorio iniciará una segunda fase con la licitación y la ejecución material de las obras.

En total, las actuaciones afectarán a seis calles del municipio, donde se renovarán o instalarán alrededor de 550 metros lineales de tuberías destinadas a separar las aguas fecales de las pluviales. Las vías incluidas en el proyecto son las calles Noguerar, Reial, Unió, Vives y Sol, además del camino de Cas Jurat.

Según han explicado fuentes municipales, la actuación persigue un triple objetivo: renovar las canalizaciones actuales del sistema de alcantarillado, extender este servicio a zonas donde todavía no llega y avanzar en la separación de las aguas residuales y pluviales.

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En la actualidad, numerosas calles de Sóller presentan un sistema en el que el agua de lluvia se mezcla con las aguas residuales, una situación que provoca problemas en la depuradora durante episodios de precipitaciones intensas. Este hecho incrementa considerablemente el caudal que llega a la planta de tratamiento de aguas residuales, dificultando su correcta depuración debido al elevado volumen de líquido que debe asumir el sistema de tratamiento.