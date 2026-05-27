El PSOE denuncia la "parálisis” en la Residencia Miquel Mir de Inca pese a estar ya finalizada

Diversos cargos del PSOE se han concentrado este miércoles ante la Residencia Miquel Mir de Inca para denunciar la “parálisis” y la "nefasta gestión" del equipo de gobierno del Consell de Mallorca, formado por PP y VOX, en relación con la apertura completa de esta infraestructura sociosanitaria clave para la comarca del Raiguer.

Los socialistas han recordado que el edificio fue reabierto oficialmente el 12 de febrero de 2025 en un acto institucional encabezado por el presidente del Consell, Llorenç Galmés. Sin embargo, aseguran que la situación actual “desmiente la propaganda”, ya que solo 17 personas ocupan las 34 plazas disponibles, mientras que la segunda planta continúa cerrada y el centro de día sigue sin entrar en funcionamiento.

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, ha criticado con contundencia la situación: “Mientras cientos de personas mayores esperan una plaza residencial pública en Mallorca, el gobierno PP-VOX mantiene cerradas o infrautilizadas plazas ya construidas y pagadas con recursos públicos”. Fernández ha reclamado una gestión efectiva y ha subrayado que “las personas mayores no necesitan inauguraciones y fotos, sino servicios y respuestas”.

Por su parte, la consellera socialista Sofia Alonso ha denunciado la “incapacidad administrativa” del actual equipo de gobierno y la falta de transparencia. Alonso ha recordado que la reforma integral y ampliación del centro, con una inversión pública superior a los 4 millones de euros, fue impulsada durante la legislatura 2019-2023 y que las obras quedaron finalizadas, a falta únicamente de su recepción definitiva.

En este sentido, ha señalado que el centro fue recepcionado favorablemente el 31 de octubre de 2023, con un informe técnico que no detectaba defectos. “A pesar de ello, el gobierno PP-VOX ha sido incapaz de abrirlo con normalidad, dejando pasar meses sin explicaciones y manteniendo el servicio prácticamente paralizado”, ha afirmado.

Desde el ámbito municipal, la concejala socialista en Inca, Maria Antònia Pons, ha puesto el foco en la urgencia local. Ha advertido de la falta de recursos sociosanitarios en la ciudad y ha recordado que Inca no dispone de un centro de día municipal plenamente operativo, pese al envejecimiento creciente de la población.

“Es muy urgente que se haga la apertura completa de este edificio y se activen todos los servicios previstos; Inca y el Raiguer necesitan este centro de día de manera imperativa”, ha concluido.

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Finalmente, los socialistas han exigido al presidente del Consell y al presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, que faciliten los informes técnicos solicitados y pongan fin a lo que consideran una situación de “abandono institucional” que afecta directamente a las personas mayores de Mallorca.