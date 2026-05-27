El PSIB pide retirar el plan general de Estellencs por permitir aumentar la población hasta un millar de habitantes

El PSIB-PSOE ha presentado alegaciones al Plan General de Estellencs y ha reclamado que el documento sea retirado y reformulado por completo al considerar que plantea “crecimientos injustificados” y que puede favorecer intereses particulares vinculados al alcalde y a miembros del equipo de gobierno.

El conseller socialista Jaume Mateu ha calificado el planeamiento impulsado por el Ayuntamiento como “un despropósito urbanístico” y ha sostenido que “no responde al interés general”. Según Mateu, el plan “apunta directamente a beneficiar terrenos vinculados al alcalde y a su equipo”, por lo que ha reclamado responsabilidades políticas.

Los socialistas advierten de que el nuevo planeamiento permitiría incrementar la población de Estellencs desde los actuales 350 habitantes hasta alrededor de 1.000, si se tienen en cuenta también las plazas turísticas existentes.

Desde la Agrupación Socialista de Estellencs, su secretario general y regidor municipal por la coalición Per Estellencs, Guillem Ensenyat, ha criticado que este crecimiento se plantee sin prever suelo para equipamientos básicos, como una unidad básica de salud. También ha alertado de que el plan tendría impacto sobre marjades y sistemas hidráulicos característicos del municipio, situado en la Serra de Tramuntana.

En sus alegaciones, el PSIB-PSOE sostiene que el Plan General incumple el Pla Territorial de Mallorca en materia de crecimientos. Por ello, reclama la retirada del nuevo sector urbanizable previsto, que, según los socialistas, no sería viable conforme a la normativa insular y afectaría a terrenos vinculados al gobierno municipal.

Modelo de movilidad

El grupo socialista también pide revisar la delimitación de suelo urbano, al entender que incluye terrenos que no reúnen las condiciones para ser considerados como tales. Además, cuestiona el modelo de movilidad y las infraestructuras asociadas, al prever nuevos viales y grandes aparcamientos que, a su juicio, no están justificados y resultan incompatibles con un entorno protegido como la Serra de Tramuntana.

Los socialistas han criticado asimismo al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, al considerar que ha avalado el documento pese a las advertencias técnicas y políticas. Mateu ha afirmado que Galmés “ha mirado hacia otro lado” durante la tramitación de un planeamiento que, según ha dicho, “abre la puerta a pelotazos urbanísticos” y puede desfigurar el entorno de un municipio situado en un ámbito declarado Patrimonio Mundial.

El PSIB-PSOE reclama también que se respete el proceso participativo previo, en el que, según Ensenyat, la ciudadanía expresó su voluntad de contar con un planeamiento “respetuoso con la singularidad y las características propias de Estellencs”. El edil ha defendido que el municipio necesita “un plan mejor, pensado para avanzar y no para especular”.