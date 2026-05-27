Marratxí aprueba por unanimidad dos mociones de Més contra la reforma de Son Bonet

El pleno del Ayuntamiento de Marratxí, celebrado el pasado martes, aprobó por unanimidad dos mociones de Més per Marratxí contrarias a la reforma del aeródromo de Son Bonet, centradas especialmente en el impacto que podría tener el incremento de actividad aérea.

Durante la sesión se puso de manifiesto que la reforma prevista no afecta a la pista actual, por lo que no permitirá operar aviones de mayores dimensiones. Sin embargo, sí podría aumentar la capacidad de estacionamiento, posibilitando la presencia simultánea de varias aeronaves del mismo tamaño, lo que generaría un incremento de operaciones.

La primera de las mociones aprobadas insta a Aena a cumplir hasta nueve puntos, entre los que destaca la elaboración de un estudio específico de impacto acústico del aeródromo sobre los distintos núcleos urbanos afectados del municipio. Este informe debería realizarse con la participación del Ayuntamiento y basarse en criterios técnicos independientes.

La segunda moción también salió adelante con el apoyo de todos los grupos y plantea la oposición frontal del Consistorio a cualquier incremento de operaciones aéreas mientras no exista una evaluación ambiental y acústica rigurosa. Asimismo, se solicita a las escuelas de vuelo y operadores aeronáuticos un registro detallado de todas las operaciones realizadas entre abril de 2025 y abril de 2026.

Otra imagen del pleno celebrado en Marratxí este martes. / Miquel Bosch

Ambas iniciativas contaron con el voto favorable de todos los partidos con representación municipal: PP, Vox, PSOE-PSIB y Més, reflejando una posición unánime ante la preocupación vecinal.

La aprobación, especialmente de la segunda moción, fue recibida con satisfacción por los vecinos que llenaron el salón de plenos en representación de colectivos de Els Garrover, Es Pont d'Inca y Son Bonet Pulmó Verd, entre otros. De hecho, decidieron no leer el manifiesto previsto al considerar que muchas de sus reivindicaciones ya habían sido recogidas en las mociones aprobadas.

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Según explicó un portavoz vecinal, los residentes solicitarán por escrito al alcalde que las prácticas de las escuelas de vuelo se trasladen a zonas menos rurales, con el objetivo de reducir el impacto sobre la población y el entorno.