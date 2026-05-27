Manacor digitaliza toda su red de agua con 9.000 contadores inteligentes

Los 9.000 usuarios de la red de agua de la ciudad de Manacor ya podrán, a partir de ahora, conocer su consumo en tiempo real y detectar cualquier anomalía que pueda derivarse de una fuga. La empresa municipal encargada de la gestión de la red, la SAM, ha anunciado este martes que toda ya está digitalizada.

Bastará con acceder a la página web de la SAM para darse de alta en unos minutos y así poder elegir cuándo recibir los datos: una vez al día, tres veces o en tiempo real, según ha señalado la técnica de la empresa, Neus Melis.

Durante los últimos meses, desde octubre, hasta 13 trabajadores de la empresa han sustituido y comprobado un total de 8.958 contadores, que registrarán las cifras exactas del agua que llega a cada hogar y también la que se pierde dentro de las viviendas, y no solo en las conducciones urbanas exteriores. Y es que, según el gerente de la SAM, Francesc Grimalt, «la mayoría de las fugas ya se producen dentro de las viviendas y no tanto en las calles».

Este cambio, gracias a los nuevos contadores inteligentes, permitirá afinar aún más la detección del origen de los problemas, que el Ayuntamiento concreta principalmente en inodoros, calcificaciones y «distintos problemas internos no visibles». «Ya durante estos primeros días hemos podido avisar a un centenar de usuarios al detectar anomalías en el consumo de sus viviendas», explica el presidente y responsable político de la SAM, Sebastià Llodrà.

Los nuevos contadores digitales, cuya implantación también ha requerido la instalación de distintos repetidores de señal para evitar zonas sin cobertura y garantizar que todos los datos lleguen a las oficinas de la SAM, han supuesto una inversión de algo más de un millón de euros, financiada íntegramente por el propio consistorio, que asumió la gestión del servicio en 2013, hace ahora 13 años.

Objetivo: 90 % de eficiencia

En estos momentos, la eficiencia de la red de agua registrada por el servicio «se sitúa casi en el 70 %», añade Llodrà, lo que significa que las pérdidas representan alrededor del 30 %. Un porcentaje muy inferior al de hace apenas una década, cuando hasta el 60 % del agua extraída de los pozos municipales no llegaba a su destino final.

Según explican desde la SAM, el objetivo para finales de este año es alcanzar una eficiencia cercana a los estándares europeos, es decir, entre el 85 % y el 90 %. «Ahora que estamos a punto de terminar la sectorización —la división de la ciudad en 50 zonas o sectores— podremos controlar mejor la eficiencia y reducir las fugas en un plazo muy corto», afirma Grimalt.

«Cuando finalice todo este proceso, llegaremos con los deberes hechos ante la llegada del agua potable en alta procedente de Sa Costera, prevista para 2027», explica el alcalde de Manacor, Miquel Oliver.

Esta actualización también conllevará una modificación ya aprobada de las tarifas. Actualmente, el precio del metro cúbico de agua consumida en Manacor es de 28 céntimos, uno de los más bajos de España, en gran parte porque el agua no es recomendable para el consumo humano.