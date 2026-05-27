Movilidad
La línea 104 Magaluf-Palma incorpora dos buses más y ofrecerá frecuencias de paso de hasta 10 minutos durante gran parte del día
El 51,1% de los empleados del sector hotelero de Calvià utiliza el transporte público para desplazarse al trabajo
A partir del lunes 1 de junio, la línea 104, que conecta Magaluf con Palma, incrementa su servicio con la incorporación de más autobuses y ofrecerá frecuencias de paso de 10-15 minutos durante la mayor parte del día, según informó este miércoles el Ayuntamiento de Calvià, que destacó la mejora del servicio que supondrá esta ampliación.
En un comunicado, el Consistorio señaló que el Govern, en colaboración con el Ayuntamiento, ha realizado recientemente un estudio basado en 376 encuestas a trabajadores de 24 establecimientos hoteleros del municipio.
Los datos recogidos por el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, destacan lo que el 51,1 % de los trabajadores del sector hotelero de Calvià utiliza el transporte público para desplazarse al trabajo.
También se desprende que el 86,3 % de los usuarios de transporte público lo utiliza a diario y que el 43,6 % de todos los trabajadores hoteleros encuestados se desplaza cada día en autobús.
Mejoras de la línea
El Consistorio recordó las mejoras que ha habido en la línea durante los últimos meses. Así, en febrero, se incrementó el servicio con 17 expediciones más por sentido hacia Palma y 16 más hacia Magaluf durante toda la semana. Y a finales de marzo, con el inicio del horario de verano, se incorporaron dos vehículos nuevos de 18 metros con 57 asientos cada uno para aumentar la capacidad.
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