Joan Pons Llompart, nuevo presidente de Tots per Pollença

Tots per Pollença, principal partido de la oposición municipal en coalición con El Pi, ha renovado la ejecutiva con la elección de Joan Pons Llompart como presidente. "Con la voluntad de dar continuidad al proyecto que nació para poner a Pollença en el centro de la política municipal y que obtuvo el apoyo de tantas pollencines y pollencins, Tots per Pollença ha celebrado una asamblea donde se ha aprobado por unanimidad la renovación de su ejecutiva", explica la formación.

Así, la nueva junta estará formada por Joan Pons Llompart como presidente, Tomeu Cifre (exalcalde y actual portavoz de la coalición) como secretario general y Francisca Cerdà como tesorera. "Este nuevo equipo asume el reto con ilusión, responsabilidad y muchas ganas de trabajar para continuar consolidando un proyecto municipalista, valiente y cercano, centrado exclusivamente en las necesidades reales de Pollença y el Port de Pollença", apuntan.

Con la vista puesta en las próximas elecciones municipales de 2027, el partido critica "el estado de dejadez que vive actualmente el municipio", lo que "impulsa a la formación a seguir trabajando para aportar experiencia, capacidad de gestión y una alternativa sólida de futuro".

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En palabras del nuevo presidente Joan Pons Llompart, “el reto ahora es animar a la gente para que vuelva a creer en la política municipal real, y no en una política basada únicamente en propaganda y redes sociales que ha acabado aburriendo a muchos vecinos y vecinas, y que no se corresponde con la realidad que se vive en la calle”. "Desde Tots per Pollença seguiremos trabajando para consolidar un equipo que combine experiencia y renovación, con personas que llevan años trabajando por el municipio y con gente nueva que aporta empuje, buenas ideas y energía", concluye la formación.