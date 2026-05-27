Políticas sociales
Inca renueva su compromiso social con la Fundació Patronat Joan XXIII
El convenio incluye una ayuda de 25.000 euros que permitirá mejorar los recursos asistenciales para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo
El Ayuntamiento de Inca y la Fundació Patronat Joan XXIII de Inca han firmado la renovación de su convenio de colaboración para el año 2026, mediante el cual el Consistorio concede una subvención nominativa de 25.000 euros destinada a mejorar la calidad de vida de las personas usuarias de la entidad.
El acuerdo contempla la financiación de material asistencial adaptado y equipamientos técnicos especializados, con el objetivo de reforzar la atención, la seguridad, la autonomía personal y el bienestar de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo atendidas por la fundación.
En concreto, la ayuda permitirá la adquisición de recursos como camas articuladas, grúas, bipedestadores, sillas de transferencia o camillas eléctricas. Asimismo, se podrán incorporar sillones adaptados y otros equipos necesarios para atender situaciones de dependencia, movilidad reducida o deterioro funcional.
El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, ha destacado la importancia de mantener la colaboración con el tejido social del municipio. «La Fundació Joan XXIII desarrolla una labor imprescindible para nuestra ciudad y para muchas familias. Con este convenio reafirmamos nuestro compromiso con la inclusión y la dignidad de las personas», ha señalado.
Por su parte, el presidente de la Fundació Patronat Joan XXIII de Inca, Pere Rotger, ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento y ha subrayado que esta aportación permitirá seguir mejorando los recursos asistenciales y adaptarlos a las necesidades reales de los usuarios.
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