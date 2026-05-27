La finca de Es Guix, en la Serra de Tramuntana, "a disposición de todos los ciudadanos"

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Margalida Prohens, ha visitado este miércones la finca de Es Guix, en la Serra de Tramuntana, acompañada por los alcaldes de Selva y Escorca, para conocer de primera mano este nuevo espacio público adquirido gracias a la colaboración entre instituciones y a la financiación de fondos europeos Next Generation.

Durante la visita, la presidenta ha destacado que esta finca «se convierte en un nuevo espacio público a disposición de todos los ciudadanos de las Illes Balears» y ha puesto en valor el trabajo conjunto de los ayuntamientos de Selva y Escorca y del Govern para hacer posible esta adquisición.

La finca de Es Guix cuenta con una extensión de 123 hectáreas repartidas entre los municipios de Escorca y Selva, en un entorno de alto valor natural y estratégico por su ubicación en la Serra de Tramuntana y por su proximidad al núcleo de Lluc. Según ha recordado Prohens, el espacio llevaba unos veinte años abandonado.

La compra de la finca ha supuesto una inversión de 1,25 millones de euros y ha sido posible gracias a una convocatoria de fondos europeos gestionada por la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Prohens atiende las explicaciones del alcalde de Escorca. / Caib

La presidenta ha explicado que esta actuación permitirá garantizar la titularidad pública de la finca, asegurar el libre acceso de los ciudadanos y preservar sus valores naturales. Además, se realizarán diversas actuaciones de recuperación y adecuación, como la eliminación de un antiguo vertedero, la recuperación del camino viejo de Caimari a Lluc —que conecta Caimari, Ses Figueroles y Son Amer— y labores de gestión forestal para reducir el riesgo de incendio derivado del abandono del espacio durante años.

Prohens ha enmarcado esta adquisición dentro de la apuesta del Govern por "ampliar y proteger el patrimonio natural público de las Illes Balears", recordando otras adquisiciones impulsadas esta legislatura como Son Jaumell, entre Capdepera y Artà, o Sa Bastida, en Alaró.

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«La compra de fincas públicas es la mejor forma de proteger y conservar nuestro entorno natural y ponerlo a disposición de los ciudadanos», ha afirmado la presidenta.