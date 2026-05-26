Sóller promueve el uso de plantas autóctonas para fomentar el ahorro de agua en los hogares

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebró hace unos días, el Ayuntamiento de Sóller ha puesto en marcha una iniciativa destinada a promover la sostenibilidad hídrica en el ámbito doméstico, animando a la ciudadanía a priorizar la plantación de especies autóctonas en patios y jardines.

La campaña de sensibilización surge de la necesidad de adaptar el municipio a las consecuencias del cambio climático, como el aumento de las temperaturas y la variabilidad del régimen de lluvias, circunstancias que obligan a optimizar un recurso tan imprescindible y, a menudo, desaprovechado como el agua. Para fundamentar esta acción, el Consistorio ha tomado como referencia un exhaustivo estudio técnico elaborado por la bióloga Cristina Fiol, quien ha analizado la resiliencia de la flora local y la eficiencia de su consumo hídrico en comparación con las especies alóctonas.

El informe que sirve de base a la campaña destaca que las plantas propias de la zona son significativamente más aptas para soportar los periodos de sequía característicos del clima mediterráneo, al tiempo que favorecen la biodiversidad local al proporcionar alimento a insectos y aves. Además de la selección de especies, el proyecto ofrece pautas prácticas para mejorar la eficiencia del riego, como elegir las horas de menor insolación (a primera hora de la mañana o al atardecer) para evitar la evaporación, así como la implantación de sistemas de riego por goteo.

Una imagen de palmito, otra especie adecuada por sus bajas necesidades hídricas. / J. Mora

Asimismo, el estudio recoge los resultados de un diagnóstico realizado en viviendas particulares de Sóller entre los meses de julio y septiembre de 2025. El análisis concluye que, aunque las prácticas de riego son generalmente adecuadas en cuanto al horario empleado, todavía existe un amplio margen de mejora en el reaprovechamiento de aguas grises y en la elección de vegetación de bajo consumo hídrico.

Esta planta de jade (Crassula ovata) también forma parte de las recomendaciones. / J. Mora

Con esta iniciativa el ayuntamiento pretende dar a conocer especies recomendadas por su escasa demanda de agua, como el romero, el mirto, el palmito o el acebuche, entre muchas otras, incorporando así el valor medioambiental a la estética tradicional de los emblemáticos corrales y calles del municipio.

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La concejala de Medio Ambiente, Antònia Frau, junto a Cristina Fiol, presentó el proyecto y animó a la ciudadanía a aplicar pautas y especies que contribuyan al ahorro de agua.