Retiran casi cuatro toneladas de residuos del fondo marino de Sant Elm

El ente público Ports de les Illes Balears (PortsIB), dependiente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern, ha participado en una actuación de retirada de residuos voluminosos del fondo marino en el litoral de Sant Elm, en el municipio de Andratx, facilitando la descarga del material en la zona portuaria y autorizando la actividad.

En total, se han retirado cerca de cuatro toneladas de residuos voluminosos, una cifra que evidencia la necesidad de reforzar las actuaciones de conservación y recuperación de los ecosistemas marinos. El Consistorio de Andratx se encargará de la gestión y tratamiento de los residuos en puntos autorizados.

La intervención forma parte de una línea de trabajo conjunta impulsada por Save the Med Foundation, Cleanwave Foundation, Amics de Sant Elm y el Ayuntamiento de Andratx, con el objetivo de promover una gestión más responsable del entorno marino y fomentar la implicación ciudadana en la protección del litoral.

Las tareas de extracción han sido ejecutadas por el equipo profesional de buceo de BACO SUB, encargado tanto de la manipulación subacuática como de la coordinación en superficie. Los trabajos se desarrollaron en dos jornadas, entre las 8 y las 15 horas, y permitieron constatar que la cantidad de residuos, especialmente en Cala Conills, superaba las previsiones iniciales.

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La iniciativa se enmarca también dentro del proyecto Sa Dragonera Blava, que impulsa la colaboración entre administraciones, sector náutico, pescadores y entidades locales para preservar el entorno de Sa Dragonera.