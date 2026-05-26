Més per Alaró propone zonas de aparcamiento exclusivo para residentes

El grupo municipal de Més per Alaró ha registrado una moción que se debatirá este jueves en el pleno del Ayuntamiento de Alaró con el objetivo de impulsar la creación de zonas de aparcamiento exclusivo para residentes en los puntos con mayor presión de vehículos del municipio, especialmente en Los Damunts, Ses Rotes y el centro urbano.

La formación ecosobiranista denuncia la “falta total de iniciativa” del equipo de gobierno del PP en materia de movilidad y asegura que el alcalde actúa “por rectificación y a remolque de las propuestas de la oposición”. Como ejemplo, señalan la reciente ampliación de los horarios de cierre al tráfico en el centro, que consideran una recuperación de las medidas ya vigentes en 2017.

Según Més, el modelo de pacificación impulsado durante la anterior legislatura fue recortado en 2019, lo que provocó “el regreso de los coches al centro y un claro retroceso en movilidad sostenible”. “Después de seis años perdidos, el alcalde ha acabado recuperando políticas que nosotros ya implantamos”, critican.

Ante el aumento de la presión de tráfico y las dificultades de los vecinos para encontrar aparcamiento, la moción propone implantar Zonas de Autorización para Residentes (ZAR), tomando como referencia otros municipios de Mallorca donde este sistema ya está en funcionamiento.

El portavoz del grupo, Adolfo Collado, advierte de que la configuración del casco antiguo —con calles estrechas, falta de garajes y escasez de aparcamientos públicos— hace que la situación sea “cada vez más insostenible”, especialmente en fines de semana y durante los meses de verano por el incremento de visitantes, hoteles urbanos y alquiler vacacional.

La formación también critica la falta de respuesta municipal a las demandas vecinales y recuerda que hace más de un año una cincuentena de residentes de Los Damunts registraron una petición formal reclamando soluciones sin haber obtenido, aseguran, “ninguna respuesta efectiva”.

Asimismo, Més per Alaró rememora que en marzo ya presentó una moción para reactivar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), aprobada con los votos de Més y PSOE y la abstención del PP, lo que, a su juicio, evidencia que “la movilidad no es una prioridad para el equipo de gobierno”.

Entre las medidas concretas que incluye la nueva moción destacan la elaboración, en un plazo máximo de tres meses, de estudios técnicos para implantar las ZAR; la modificación de la ordenanza municipal para regular distintivos de residentes; la apertura de procesos participativos con los vecinos; y la creación de aparcamientos disuasorios en los accesos al municipio.

El texto también contempla actuaciones para la pacificación del tráfico, limitación de velocidad y la instalación de nuevos aparcamientos seguros para bicicletas.

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“No se trata solo de aparcar mejor, sino de pacificar las calles, reducir el tráfico, mejorar la seguridad vial y la calidad de vida del pueblo”, concluye Collado, reclamando al equipo de gobierno “pasar de las palabras a los hechos”.