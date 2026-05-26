Ocio
Inca da el pistoletazo de salida al verano con una gran diada y la apertura de las piscinas públicas
La jornada, con actividades gratuitas para todas las edades, marcará el inicio de la temporada estival y del programa Estiu Esportiu 2026
El municipio de Inca lo tiene todo preparado para dar la bienvenida al verano con una nueva edición de la Diada Esportiva i de la Joventut, que se celebrará este sábado 30 de mayo en el Polideportivo Municipal Mateu Cañellas. La iniciativa convertirá el recinto en un espacio de deporte, ocio y convivencia, con una amplia oferta de actividades gratuitas durante toda la mañana.
La jornada supondrá el inicio oficial de la temporada estival en la ciudad y coincidirá con la apertura de las piscinas municipales, así como con el arranque del programa Estiu Esportiu 2026. Con esta propuesta, el Ayuntamiento "refuerza su apuesta por fomentar hábitos saludables, promover el uso de las instalaciones públicas y dinamizar la participación ciudadana durante los meses de verano", explica la institución.
El programa incluye exhibiciones y actividades para todos los públicos, desde propuestas acuáticas hasta talleres y actividades lúdicas. Entre las más destacadas figuran la fiesta acuática con hinchables, circuitos americanos, exhibiciones de judo, gimnasia rítmica y artística o natación sincronizada. También se organizarán talleres de tenis, balonmano y baloncesto 3x3, además de sesiones de baile, ajedrez, aquagym y entrenamiento funcional.
Asimismo, durante toda la jornada, las piscinas y diferentes espacios deportivos permanecerán abiertos de forma gratuita para que la ciudadanía pueda disfrutar de las instalaciones municipales.
Paralelamente, el consistorio impulsa un año más el programa Estiu Esportiu 2026, una iniciativa que ofrece una amplia variedad de actividades dirigidas a niños, jóvenes y adultos con el objetivo de promover un estilo de vida activo y saludable.
El programa se desarrollará principalmente en el Polideportivo Municipal Mateu Cañellas y en las Piscinas Catalina Corró Lorente, e incluirá actividades como natación, multideporte infantil, aquagym, caminatas saludables y entrenamiento funcional.
Entre las principales novedades de esta edición destacan la ampliación de las sesiones de entrenamiento funcional y la incorporación de nuevas rutas saludables que combinan ejercicio físico y entorno natural, con el objetivo de llegar a un público más amplio y diverso.
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