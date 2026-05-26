Inca acogerá el sábado una macrojornada solidaria para ayudar al pequeño Oriol

Inca se prepara para vivir una jornada festiva y solidaria el próximo sábado 30 de mayo con la celebración de una diada que llenará distintos espacios del municipio de actividades familiares, culturales, deportivas y gastronómicas. El evento, que se desarrollará de 10,30 a 18 horas, destinará sus beneficios al niño Oriol Campaner, afectado por el síndrome FOXG1, a través de la asociación FOXG1 España.

Esta iniciativa, organizada también por la ONG Inca Mallorca Solidària y la entidad Punts amb Vida, se enmarca dentro de las acciones solidarias impulsadas por la entidad Tots som n’Oriol, que ya ha organizado otras actividades con el objetivo de apoyar a la familia y contribuir a la investigación de esta enfermedad minoritaria.

Unos 70 voluntarios trabajan estos días para preparar la jornada, en la que se espera la participación de unas mil personas. La programación se dividirá en diferentes zonas. En la plaça d'Espanya se ubicará la zona infantil, con actividades como cuentacuentos, actuaciones de baile y música en directo. También se habilitarán espacios de ludoteca, talleres, pintacaras y una zona de juegos, además de una propuesta de merienda saludable.

Paralelamente, la zona familiar, situada en la calle Miquel Duran y en el Mercat Cobert, ofrecerá propuestas como música en vivo, bingo musical, una súper rifa y sesiones de DJ. También se instalará un parque de educación vial para los más pequeños.

Además, durante toda la jornada habrá actividades itinerantes por las calles de Inca, con la participación de caparrots, gigantes, batucadas y entidades locales.

También se llevará a cabo un torneo de pádel a partir de las nueve de la mañana en las instalaciones de Open Sport Inca. Está destinado a categorías 3, 4 y 5 tanto masculinas como femeninas. La inscripción cuesta doce euros. Además, Inca Padel Academy acogerá entre las 13,30 y las 15 horas un torneo de pádel americano.

La diada contará igualmente con una amplia oferta gastronómica, con opciones para todos los gustos, incluyendo comida vegana y para celíacos, así como otros servicios como un rincón de peluquería y manicura.

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El evento cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Inca, con el objetivo de combinar ocio y solidaridad en una jornada abierta a toda la ciudadanía y volcada con una causa solidaria.