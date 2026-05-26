El Govern investigará de forma urgente las fincas de Mallorca con campo de golf de uso particular

El Govern ha encargado a los agentes de Medio Ambiente que realicen inspecciones “urgentes” en las fincas rústicas en las que se ha denunciado la existencia de campos de golf de uso particular. El Ejecutivo autonómico avisa de que actuará “con la máxima firmeza” ante cualquier posible uso irregular que se haya hecho de los recursos hídricos.

Desde el Govern se ha informado de la apertura de tres expedientes diferentes (correspondientes a otros tantos propietarios) tras una denuncia recibida el pasado 11 de mayo por posibles usos indebidos de recursos hídricos. Como publicó este diario, la denuncia había sido interpuesta por Terraferida, plataforma en defensa del territorio.

En la actualidad, se están revisando los expedientes y, al mismo tiempo, se han pedido inspecciones de los agentes medioambientales, según explican fuentes de la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua. Posteriormente, el servicio jurídico continuará la instrucción una vez disponga de las actas correspondientes.

La administración autonómica se compromete a actuar “con la máxima firmeza ante cualquier uso irregular del agua o incumplimiento de las autorizaciones concedidas”, para lo cual, afirma, cada caso será analizado “con rigor técnico y jurídico”. Si las inspecciones acreditan incumplimientos, avisa el Govern, se actuará conforme a la normativa vigente, en alusión a posibles multas.

Cabe recordar que, en 2024, un campo de polo de Llucmajor pagó 106.036 euros de multa al Govern tras reconocer que había hecho un uso no autorizado de agua subterránea para regar la instalación. En el escrito presentado en la Conselleria, los dueños reconocían la “responsabilidad por la infracción imputada” y renunciaban a “cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción”.

Denuncia de Terraferida

Como informó este diario, Terraferida presentó este mes una denuncia ante la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern para que se investigue el consumo de recursos hídricos que generan dos fincas de Llucmajor y Manacor que cuentan con sendos campos de golf de uso particular. Este colectivo consideraba que estos dos casos son un ejemplo del «consumo exagerado y suntuoso que se produce en el suelo rústico» de Mallorca.

En el caso de Manacor, el campo particular de golf que se ha construido se ubica en la finca conocida como sa Plana, una propiedad con una superficie total de 59.388 metros cuadrados, según apuntaba Terraferida en la denuncia remitida al Ejecutivo autonómico.

La instalación deportiva, proseguía argumentando, «supera la extensión de una hectárea y se encuentra sobre un acuífero sobreexplotado».

Acuífero «sobreexplotado»

El otro campo de golf, también de una hectárea de extensión, se ubica en una finca rústica de Llucmajor. Como en el caso anterior, «se encuentra sobre un acuífero sobreexplotado», puede leerse en el escrito presentado por el colectivo ciudadano en defensa del territorio.

A partir de todos estos argumentos, Terraferida pidió a la dirección general de Recursos Hídricos que indague en esta cuestión para determinar si se están comprometiendo recursos hídricos, en el contexto de las dificultades que viene sufriendo la isla por la escasez de precipitaciones, especialmente en verano, lo que ha obligado a algunos municipios a aplicar medidas restrictivas.

La denuncia mencionaba un estudio reciente de Terraferida titulado ‘Inventari de la destrucció de Mallorca 2015-2024’ a través del cual se desgranaba el proceso de artificialización del suelo rústico. El análisis revelaba que se han artificializado 546 hectáreas de suelo agrario y forestal en la isla.