Actos benéficos
Govern y Aquicultura Balear donan 3.500 lubinas a entidades sociales de Mallorca
La iniciativa combina innovación en acuicultura y apoyo a familias vulnerables a través de siete organizaciones sociales
La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través del Instituto de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera (IRFAP), ha llevado a cabo una nueva donación de 3.500 ejemplares de lubina en colaboración con la empresa Aquicultura Balear. La acción solidaria beneficia a diversas entidades sociales de Mallorca y refuerza el vínculo entre investigación, sector productivo y acción social.
Los peces han sido criados en el Laboratorio de Investigaciones Marinas y Acuicultura del IRFAP-LIMIA, situado en el puerto de Andratx. Este centro funciona como granja experimental donde se evalúa un sistema automatizado de producción acuícola, comparándolo con métodos tradicionales para mejorar la eficiencia, el bienestar animal y la sostenibilidad ambiental.
Al acto de entrega han asistido representantes institucionales y del sector, entre ellos la gerente del IRFAP, Georgina Brunet, el director de producción de Aquicultura Balear, Alberto Morente, así como miembros de la cofradía de pescadores local, del IMEDEA (CSIC-UIB), del Ayuntamiento de Andratx y de las entidades beneficiarias.
Brunet ha subrayado el impacto social del proyecto, destacando que permite hacer llegar “un producto fresco, saludable y de calidad” a familias que lo necesitan, al tiempo que visibiliza el papel solidario del sector pesquero y acuícola.
Las lubinas ya han comenzado a distribuirse entre siete organizaciones: la Fundación Monti-sion Solidària, la Fundación Banco de Alimentos de Mallorca, Cáritas Diocesana de Mallorca, Mallorca Sense Fam, SOS Mamás Baleares, Ebenezer Maranata y la Fundación Barceló.
La iniciativa se enmarca en un convenio de colaboración entre el IRFAP y Aquicultura Balear, integrado en el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 y cofinanciado por la Unión Europea. Este programa impulsa el desarrollo de una acuicultura más moderna, eficiente y comprometida tanto con el medio ambiente como con la sociedad.
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