Escalada de tensión entre pescadores y entidades marinas por la protección del tiburón en Balears

El sector pesquero del arrastre en Mallorca ha exigido este martes una "rectificación" a la Fundació Marilles por haber acusado a la pesca de arrastre de la muerte intencionada de dos ejemplares de tiburones de boca dulce la pasada semana en la isla.

La Organización de Productores Pesqueros de Mallorca (Opmallorcamar) ha cargado duramente contra la citada entidad conservacionista, a la que acusa de "criminalizar" al sector después de haber reclamado la pasada semana a la flota pesquera balear, y especialmente a la de arrastre, que ponga fin a la muerte de tiburones de boca dulce capturados accidentalmente durante las faenas de pesca.

Según la citada entidad especializada en la vida marina, los escualos presentaban heridas compatibles con cortes realizados a bordo de una embarcación. Marilles aseguraba que este tipo de lesiones, localizadas habitualmente en la nuca o en la espina dorsal, ya se detectaron en otros casos registrados en Balears, como los de Can Pere Antoni en 2025, Puerto Portals en 2019 o el Molinar en 2016.

Estas afirmaciones han sentado muy mal en el sector pesquero. Desde la pesca del arrastre la reacción ha sido inmediata y contundente: rechazan las acusaciones y denuncian una “criminalización injustificada” de su actividad. El gremio acusa a Marilles de "señalar de forma infundada" y "sin pruebas científicas" a las embarcaciones de arrastre como responsables de la muerte y desaparición del tiburón de clavos o 'boca dolça' en Balears.

Los pescadores aseguran que no existe evidencia científica que relacione directamente su trabajo con el declive del 'boca dolça' y acusan a la fundación de generar alarma social sin datos contrastados. Además, reivindican que su actividad está sujeta a estrictas normativas y controles, y que son los "primeros interesados" en preservar los recursos marinos de los que depende su sustento. "Cumplimos escrupulosamente con las cuotas, las tallas mínimas, los periodos de veda y los estrictos controles de la Administración", aseguran, alarmados por la pérdida de reputación que las acusaciones de la Fundació Marilles pueden provocar en el sector del que viven directa e indirectamente "centenares de familias de Mallorca".

"Difundir mensajes alarmistas en redes sociales y medios de comunicación sin una base real roza la difamación", lamentan desde el sector, que recuerda que el tiburón de boca dulce "es una especie de profundidad que se mueve dentro de dinámicas poblacionales complejas que no pueden atribuirse de manera simplista a un ataque directo de la pesca profesional", añade Opmallorcamar.

Por su parte, las entidades ecologistas llevan años alertando del deterioro de los ecosistemas marinos y de la presión que sufren determinadas especies, especialmente aquellas de crecimiento lento y hábitats profundos. Aunque no todas señalan de forma directa a la pesca de arrastre como única causa, sí reclaman medidas más restrictivas y una revisión de las prácticas actuales para garantizar la sostenibilidad a largo plazo.

En este contexto, el choque de discursos se ha intensificado. Desde Opmallorcamar se apela a un "ecologismo serio, basado en la ciencia, el diálogo y la cooperación", y no en el "titular fácil y la foto impactante". En esta línea, el sector pesquero ha propuesto abrir una mesa de diálogo con la participación de organismos como el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y la Universitat de les Illes Balears (UIB), con el objetivo de analizar datos y consensuar medidas en lugar de "promover juicios públicos mediáticos".

Por todo ello, el sector de la pesca de arrastre exige "de forma inmediata" la retirada de las acusaciones "sin fundamento científico" dirigidas a la flota por parte de la Fundació Marilles, a la que también exigen una "rectificación pública con el mismo alcance y difusión que ha tenido su campaña".

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Otra demanda es la convocatoria de una "mesa de diálogo real". El sector recuerda que dispone de datos históricos sobre capturas, zonas de pesca y estado del mar desde hace más de 30 años, un "conocimiento directo y acumulado sobre el terreno del que muchas entidades ambientalistas carecen". Por último, aseguran que no permitirán que se siga utilizando al pescador como el "chivo expiatorio de todos los males del mar". "Si se quiere defender al medio marino, debe hacerse desde el rigor, la responsabilidad y la cooperación, no a través del linchamiento mediático de un sector económico esencial para Mallorca", concluyen.