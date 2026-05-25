Proyectos polémicos
Vecinos se concentrarán en el pleno de Marratxí contra la ampliación de Son Bonet
El equipo de gobierno sigue sin aprobar los presupuestos del presente año 2026
Vecinos de Marratxí han convocado una concentración coincidiendo con el pleno municipal de este martes 26 a las 19,30 horas para mostrar su rechazo a los proyectos de ampliación del aeródromo de Son Bonet y al parque fotovoltaico previsto por AENA en la zona.
La movilización, impulsada inicialmente por la Asociación de Vecinos de Els Garrovers, busca visibilizar la oposición creciente en el municipio ante el incremento de actividad en Son Bonet y las posibles afecciones ambientales y sociales derivadas de ambas iniciativas. A la convocatoria ya se han sumado las asociaciones vecinales de Ses Cases Noves y Es Pont d’Inca, así como la plataforma Son Bonet Pulmó Verd, que también ha expresado públicamente su rechazo a los proyectos.
El objetivo de la concentración es trasladar al equipo de gobierno y al resto de grupos municipales el malestar vecinal y reclamar una posición clara del Ayuntamiento ante unas actuaciones que consideran perjudiciales para el entorno y la calidad de vida del municipio.
En paralelo, el pleno abordará principalmente asuntos de trámite ordinario, junto a las habituales mociones de los grupos de la oposición y el turno de ruegos y preguntas.
La sesión llega además marcada por la falta de presupuestos municipales para este año. Cinco meses después del inicio del ejercicio, el equipo de gobierno aún no ha presentado las nuevas cuentas, lo que obliga a prorrogar los presupuestos del año anterior. Esta situación limita la gestión municipal a los gastos corrientes e impide, por el momento, la puesta en marcha de nuevas inversiones.
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