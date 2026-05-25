Reclaman la inclusión de diversos edificios singulares en el catálogo patrimonial de Pollença

La asociación local La Miranda de Pollença ha presentado alegaciones al Catálogo de Patrimonio del municipio del Nord, actualmente en exposición pública, con el objetivo de ampliar la protección de diversos elementos que considera relevantes y que no han sido recogidos de forma específica en el documento elaborado por el Ayuntamiento.

El escrito, registrado hace quince días, aborda distintos aspectos del patrimonio del municipio, desde el núcleo urbano de Pollença hasta otras zonas como el Port, Formentor y Cala Sant Vicenç, además de incluir propuestas relativas al suelo rústico. Asimismo, la entidad plantea la incorporación de elementos arquitectónicos del siglo XX, paisajes singulares y otros valores patrimoniales de carácter transversal.

En esta primera comunicación, La Miranda centra sus alegaciones en una serie de edificios del casco urbano que, a su juicio, cuentan con valores arquitectónicos, históricos y artísticos que justifican su protección individualizada dentro del catálogo.

Entre los inmuebles propuestos figuran Ca n’Aulí, de estilo regionalista; Can Codony, como ejemplo de casa barroca; o Can Dengue, un singular edificio de art déco. También se incluyen otros espacios destacados como Ca n’Olesa, en la Plaça Major; la Posada d'Albercuix; Cal Lloro, antiguo hostal de mediados del siglo XIX; o la placeta de la calle Joan Mas.

La lista se completa con edificios como Can Cerdà, Can Mir, Ca n’Oliver, Can Martorellet, Can Rull o la casa grande del Rost, así como ejemplos de arquitectura más popular como Can Pixa.

Desde la asociación subrayan que se trata de construcciones que abarcan desde el siglo XVII hasta el siglo XX y que representan distintos estilos arquitectónicos presentes en el municipio. En este sentido, consideran que el Catálogo de Patrimonio debe contemplar su protección, al igual que ya ocurre con otros inmuebles de la villa.

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La Miranda asegura que continuará dando a conocer el contenido de sus alegaciones en próximas comunicaciones, con el objetivo de contribuir a mejorar el documento y garantizar una mayor preservación del patrimonio local.