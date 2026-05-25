El Hospital de Día de Manacor se traslada al nuevo edificio ambulatorio del complejo sanitario

El Hospital de Día del Hospital de Manacor se traslada este lunes al nuevo edificio ambulatorio, donde ocupará toda la tercera planta, según informa el ejecutivo. Asimismo, añade que el pasado lunes 18 de mayo el gabinete de Cardiología comenzó su actividad en la primera planta del nuevo edificio. Progresivamente, a lo largo de los próximos meses, se irán trasladando diferentes servicios. "Este traslado es un paso adelante en la mejora de las instalaciones y de la atención a los pacientes", apunta la Conselleria.

El Hospital de Día Oncohematológico cuenta con un equipo médico formado por cinco oncólogos, tres hematólogos y un reumatólogo, así como con un equipo multidisciplinario integrado por personal de enfermería y auxiliares de enfermería, explica el Govern.

"Con el traslado se ha reforzado significativamente la plantilla asistencial. En este sentido, el equipo de enfermería pasa de seis a once profesionales, mientras que el número de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAI) se incrementa de seis a diez profesionales, lo que permitirá mejorar la capacidad de atención y la calidad asistencial", añade.

El nuevo Hospital de Día dispone de 17 boxes individuales para tratamientos programados y 2 boxes con cama, destinados a pacientes que requieren una atención específica o que no pueden estar sentados durante mucho tiempo, especialmente ancianos.

Además, cuenta con 4 camas, 2 de ellas fuera de programación para poder dar respuesta a necesidades asistenciales urgentes.

"Este nuevo espacio supone un cambio importante respecto a las instalaciones anteriores, que contaban con una sala compartida. Ahora todos los boxes son individuales y permiten que haya un acompañante durante todo el tratamiento, con lo que la estancia del paciente se hace más agradable", subraya Sanidad.

El Hospital de Día dispone de boxes individuales. / Caib

El traslado al nuevo edificio permite evolucionar hacia un hospital de día polivalente, con la incorporación de otras especialidades médicas, con lo que mejora la capacidad asistencial del centro.

También se pone en marcha una nueva consulta de enfermería oncohematológica, orientada a ofrecer apoyo a los pacientes antes, durante y después del tratamiento.

En el marco de esta mejora asistencial, el Hospital de Manacor ha habilitado un nuevo espacio de espera para las personas que reciben tratamiento oncológico: la sala DOMUM, un entorno terapéutico concebido para fomentar el bienestar emocional de los pacientes, así como de sus acompañantes y cuidadores.

Este espacio, ubicado frente al Hospital de Día Oncohematológico, está estructurado en diferentes áreas pensadas para responder a las necesidades de las personas que padecen cáncer. "Por un lado, dispone de una sala de estar con butacas, taburetes, tabletas y lámparas que pretende recrear un ambiente acogedor y familiar, donde los pacientes puedan interactuar, compartir momentos o disponer de espacios de intimidad y desconexión antes de recibir el tratamiento. Por otro lado, se ha habilitado una sala polivalente destinada a actividades orientadas a mejorar el bienestar físico, emocional y social, así como diversos rincones de lectura e información con materiales de interés".

Noticias relacionadas

En este espacio ya se han programado sesiones informativas, talleres psicoeducativos y actividades terapéuticas y comunitarias que se llevarán a cabo con la participación de profesionales del Hospital de Manacor y entidades especializadas en oncología, siguiendo un modelo de trabajo en red.