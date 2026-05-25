Actuaciones municipales
Felanitx asfaltará viales del extrarradio y del núcleo de Cas Concos
El Ayuntamiento invertirá 320.000 euros en la mejora de más de 11.500 metros cuadrados de calles en un plazo de dos meses
El Ayuntamiento de Felanitx ha aprobado de forma definitiva el proyecto de pavimentación de diversos viales del extrarradio de Felanitx y Cas Concos, una actuación que contará con un presupuesto total de 319.873 euros (IVA incluido) y que permitirá mejorar más de 11.500 metros cuadrados de superficie.
La aprobación pone fin al periodo de exposición pública de 15 días, durante el cual no se ha presentado ninguna alegación ni sugerencia por parte de la ciudadanía, lo que despeja el camino para iniciar el proceso de contratación de las obras.
El proyecto, que se empezó a tramitar a principios de 2025, obtuvo a finales de ese mismo año la declaración de interés general por parte del Consell de Mallorca, requisito necesario para su ejecución. Posteriormente, el documento fue adaptado para cumplir con todos los requerimientos técnicos antes de recibir ahora la aprobación definitiva.
La intervención se dividirá en tres grandes ámbitos. En primer lugar, se actuará en varios núcleos y calles de Cas Concos, donde se pavimentarán 3.310 metros cuadrados con asfalto poroso en vías como Tramuntana, Puig Gros, Ronda Nord, Alemany de Sadoa, Ramon Llull y Berenguer de Galiana.
En segundo lugar, se llevará a cabo la pavimentación de la calle Burgès y parte de la calle del Frare, en Felanitx, sobre una superficie de más de 3.600 metros cuadrados.
Por último, se intervendrá en la carretera de Portocolom, en la entrada al municipio por la calle Mateu Obrador, donde se reasfaltará toda la zona y se construirá una nueva acera de hormigón en uno de los laterales, "una mejora que incrementará de forma significativa la seguridad de los peatones", según destaca el Consistorio.
Las obras se ejecutarán como proyectos ordinarios, por lo que el Ayuntamiento asumirá el 100% del coste con fondos propios, incluyendo la redacción, aprobación y ejecución. El plazo de ejecución será de dos meses desde el inicio de los trabajos, que comenzarán una vez se adjudique el contrato.
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