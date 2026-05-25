Denuncian ante el Govern dos fincas en Manacor y Llucmajor con campos de golf de uso particular

Terraferida ha presentado una denuncia ante la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern para que se investigue el consumo de recursos hídricos que generan dos fincas de Llucmajor y Manacor que cuentan con sendos campos de golf de uso particular.

Este colectivo ciudadano en defensa del territorio, que ha recuperado su actividad tras unos años de parón, considera que estos dos casos son un ejemplo del «consumo exagerado y suntuoso que se produce en el suelo rústico» de Mallorca.

En el caso de Manacor, el campo particular de golf que se ha construido se ubica en la finca conocida como sa Plana, una propiedad con una superficie total de 59.388 metros cuadrados, según apunta Terraferida en la denuncia remitida al Ejecutivo autonómico.

La instalación deportiva, prosigue argumentando, «supera la extensión de una hectárea y se encuentra sobre un acuífero sobreexplotado».

Acuífero «sobreexplotado»

El otro campo de golf, también de una hectárea de extensión, se ubica en una finca rústica de Llucmajor. Como en el caso anterior, «se encuentra sobre un acuífero sobreexplotado», puede leerse en el escrito presentado por el colectivo ciudadano en defensa del territorio.

A partir de todos estos argumentos, Terraferida pide a la dirección general de Recursos Hídricos que indague en esta cuestión para determinar si se están comprometiendo recursos hídricos, en el contexto de las dificultades que viene sufriendo la isla por la escasez de precipitaciones, especialmente en verano, lo que ha obligado a algunos municipios a aplicar medidas restrictivas.

La denuncia menciona un estudio reciente de Terraferida titulado ‘Inventari de la destrucció de Mallorca 2015-2024’ a través del cual se desgranaba el proceso de artificialización del suelo rústico. El análisis revelaba que se han artificializado 546 hectáreas de suelo agrario y forestal en la isla.

Como ya informó este diario, el nivel de transformación del campo durante la última década es el equivalente a si se hubiese urbanizado casi todo el municipio de Costitx, más de 1.400 hectáreas. O, para hacerse una idea más gráfica, el equivalente a unos 2.100 campos de fútbol como el del Mallorca en Son Moix.

Uso residencial y turístico

La mayor parte del suelo artificializado se ha sacrificado para la construcción y ampliación de fincas a uso residencial y turístico (57%), seguidas de las instalaciones fotovoltaicas (25%).

Según este estudio, mientras entre los años 2015-2021 Mallorca perdía 140 hectáreas por año, en el período 2021-2024 el ritmo de destrucción ha aumentado hasta las 180 hectáreas anuales, un incremento del 28%.

En total, en el periodo 2015-2024 se han edificado 2.000 nuevas viviendas y se han ampliado o reconvertido 2.000 edificaciones rurales más.

Más de 5.000 piscinas

En este periodo, de acuerdo al análisis aportado por Terraferida se han podido contabilizar más de 5.000 nuevas piscinas, «es decir, 17 piscinas construidas y acabadas cada semana durante 9 años, y 5 grandes chalets edificados y acabados cada semana».

Si se suma todo lo que se ha construido, pavimentado, ajardinado o, simplemente, modificado artificialmente en terreno rústico de Mallorca durante la última década, la superficie resultante es de 15,7 kilómetros cuadrados, según expusieron representantes de Terraferida en una comparecencia informativa que tuvo lugar el pasado mes de enero.

Recordaron que es una cifra superior a la extensión total de municipios como Búger (8,3 kilómetros cuadrados), Estellencs (13,4), Consell (13,7) o Deià (15,1).

Este reivindicativo colectivo ha subrayado las implicaciones de este imparable proceso de «artificialización» del campo mallorquín, alertando de las grandes cantidades de agua que requieren muchas de estas nuevas edificaciones en un contexto de escasez de lluvias, sin olvidar las consecuencias a nivel de movilidad y transformación del paisaje.