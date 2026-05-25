Capdepera exige apoyo a Delegación del Gobierno tras las quejas por fiestas y descontrol en Cala Agulla

El Ayuntamiento de Capdepera ha expresado su «preocupación» y su «profundo malestar» por los hechos ocurridos este fin de semana en Cala Agulla, después de que en redes sociales se denunciasen las escenas de turismo de excesos, consumo de alcohol y acumulación de basura en este espacio natural.

El Consistorio sostiene que se trata de un problema que se repite cada temporada y que supera las competencias y los recursos de la Policía Local. Por ese motivo, ha vuelto a reclamar a la Delegación del Gobierno en Balears un refuerzo de efectivos y una coordinación institucional "real y efectiva".

En un comunicado de prensa, el Ayuntamiento, presidido por la alcaldesa Núria Garcia (Més), recuerda que Cala Agulla se encuentra dentro del Parc Natural de Llevant y requiere una especial protección. Según el equipo de gobierno municipal, los fines de semana de mayo ya vuelven a registrar una afluencia masiva, con situaciones que afectan a la convivencia, la seguridad y la imagen del municipio. "No podemos asumir en solitario un volumen de trabajo y una presión que no nos corresponde", enfatizó el gobierno municipal.

El Consistorio asegura que ha trasladado esta situación de forma reiterada en las juntas locales de seguridad, en las que ha insistido en la necesidad de contar con presencia de otros cuerpos de seguridad. Sin embargo, denuncia que la respuesta ha sido "siempre la misma": "ningún refuerzo, ningún incremento de efectivos y ninguna actuación coordinada".

Denuncia en redes sociales

La reacción municipal llega después de que una residente en la isla difundiera en redes sociales su indignación por el comportamiento de varios grupos que, según su relato, celebraban despedidas de soltero en la playa, con música alta, consumo de alcohol y restos de botellas y latas en la zona.

Capdepera enmarca estos episodios en un modelo turístico que, según afirma, el municipio no quiere y que perjudica la convivencia en el municipio. El Ayuntamiento insiste en que seguirá combatiendo este tipo de comportamientos, pero advierte de que no puede hacerlo en solitario.

Presión humana

La presión humana sobre Cala Agulla no es nueva. En 2023, como ya informó este diario, un estudio del portal turístico estadounidense Florida Panhandle situó este arenal como la playa percibida como más concurrida del mundo entre una selección de 450 playas populares, a partir del análisis de comentarios en inglés publicados en TripAdvisor. Según ese informe, casi el 24% de las reseñas sobre Cala Agulla aludían a la elevada afluencia de bañistas.

"Ridículamente lleno en julio", escribía un usuario de TripAdvisor, dejando traslucir su descontento. "Estaba muy superpoblada... Ni siquiera pudimos encontrar un lugar donde poner una toalla mientras nos refrescábamos en el mar. Multitudes y paraguas hasta donde alcanza la vista", agregaba.

El Ayuntamiento considera que los hechos de este fin de semana evidencian la necesidad de actuar antes del inicio de la temporada alta. "Cada año se repite el mismo escenario y cada año volvemos a reclamar lo que es de justicia", sostiene el comunicado municipal, que exige a la Delegación del Gobierno que asuma su responsabilidad y actúe "con la determinación que la situación exige". "La coordinación institucional es imprescindible y la exigimos con firmeza", concluye.