Calvià cede un solar para construir la nueva unidad básica de salud de Son Ferrer

El Ayuntamiento de Calvià y el Servicio de Salud de las Illes Balears (Ibsalut) han formalizado este lunes la cesión de una parcela municipal en el núcleo de Son Ferrer para una nueva Unidad Básica de Salud (UBS) para cubrir la demanda sanitaria de la zona y que sustituirá al centro actual. El acuerdo ha sido rubricado ante notario por el alcalde Juan Antonio Amengual y el director general del Servicio de Salud, Javier Ureña.

Según informó el Consistorio en un comunicado, el solar cedido tiene una superficie de 2.583 metros cuadrados y se ubica entre las calles Colom y Pit Roig, y los servicios técnicos del Ibsalut lo han calificado como el terreno como idóneo para albergar unas instalaciones "modernas y accesibles que den servicio a los vecinos de Son Ferrer". Esta cesión fue aprobada por unanimidad en el pleno ordinario del pasado mes de julio de 2025.

"Con la mayor transparencia posible"

El alcalde Amengual ha destacado la importancia de este paso administrativo: «Debemos operar con la mayor transparencia posible y agradecer al Ibsalut su colaboración y compromiso con Calvià. En un municipio con tantos núcleos diferenciados, no sólo hay que mantener las infraestructuras sanitarias, sino procurar su modernización y ampliación ante las demandas de los ciudadanos. Con la cesión de este solar, Son Ferrer sale ganando».

El Ayuntamiento informó del estado de otros proyectos para mejorar la red sanitaria local. Por una parte, el Consistorio señaló que la cesión de un local municipal en es Capdellà está formalizada y pendiente de la licitación de las obras por parte del Ibsalut. Mientras tanto, se trabaja en trabaja en la cesión de un solar de 3.849 metros cuadrados entre las calles Monte y Romana de Peguera. El objetivo es que el Ibsalut construya en este terreno una nueva unidad sanitaria que reemplace a la actual.