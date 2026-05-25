Alaró invierte 479.000 euros en renovar el pabellón polideportivo

El Ayuntamiento de Alaró ha adjudicado las obras de renovación del pabellón polideportivo municipal y la sustitución del pavimento actual a la empresa Bonfill Ingeniería, Arquitectura y Paisaje S.L. por un importe total de 479.160 euros.

Entre las actuaciones previstas destaca la sustitución integral del pavimento del pabellón, que se encuentra deteriorado debido al uso continuado y a problemas de humedad ambiental. Además, se llevarán a cabo actuaciones para corregir la humedad del recinto y garantizar una mejor conservación del nuevo pavimento.

En cuanto a los vestuarios, el proyecto prevé una reforma interior completa para modernizar las instalaciones y adaptarlas a las necesidades actuales de los usuarios. Las obras incluyen reorganizar los espacios interiores para incrementar el número de vestuarios disponibles, mejorar la funcionalidad de los recorridos y renovar acabados e instalaciones.

También se prevé ampliar y reorganizar las zonas de almacenamiento de material deportivo, así como adaptar los espacios a los criterios de accesibilidad universal, con la incorporación de vestuarios y baños accesibles y la eliminación de barreras arquitectónicas.

El regidor de Deportes, Víctor Peco, ha indicado que la adjudicación incorpora dos mejoras sin coste adicional para el Ayuntamiento consistentes en pintar las fachadas exteriores del pabellón y de los vestuarios, así como la pintura interior de las paredes de la pista deportiva.

Por su parte, el alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, ha destacado que “esta actuación supone un paso muy importante para modernizar unas instalaciones muy utilizadas por los clubes, deportistas y usuarios del municipio”. Perelló ha añadido que “el objetivo es ofrecer un pabellón más seguro, accesible y adaptado a las necesidades actuales, garantizando al mismo tiempo unas condiciones óptimas para la práctica deportiva”.

Noticias relacionadas

El alcalde también ha subrayado que “la voluntad del Ayuntamiento es que las obras se desarrollen dentro de los plazos previstos para minimizar el impacto sobre la temporada deportiva y poner a disposición de la ciudadanía un equipamiento renovado lo antes posible”.