Agricultura incrementa las ayudas destinadas a inversiones del sector

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural destinará 2 millones de euros adicionales a la convocatoria vigente de ayudas INEA para inversiones en explotaciones agrarias, elevando el presupuesto total hasta los 10 millones de euros. Esta ampliación, procedente del paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra de Oriente Medio, "permitirá dar cobertura a un mayor número de proyectos del sector primario en Balears", destaca el departamento del Govern.

El conseller Joan Simonet ha trasladado este lunes esta decisión a representantes del sector agrario y cooperativo. Según ha explicado, el incremento responde tanto a la elevada demanda de la convocatoria como al contexto internacional marcado por el encarecimiento de costes derivado de la guerra en Oriente Medio.

La convocatoria, que inicialmente contaba con 6 millones de euros —ampliados previamente con 2 millones de fondos propios—, alcanza ahora los 10 millones gracias a esta nueva aportación. A la misma se han presentado cerca de 350 expedientes, de los cuales unos 314 cumplen los requisitos para optar a la ayuda, con solicitudes que superan los 19 millones de euros.

Con el refuerzo presupuestario, se prevé subvencionar alrededor de 150 expedientes, lo que supone incorporar unos 45 más respecto a la previsión inicial. La intensidad máxima de la ayuda se mantiene en el 50 % de la inversión subvencionable.

En cuanto al perfil de los proyectos, el 42 % corresponde a inversiones superiores a los 100.000 euros, mientras que el 58 % restante se sitúa por debajo de esa cifra, lo que permitirá atender tanto iniciativas de gran envergadura como actuaciones más modestas orientadas a la modernización de explotaciones.

Simonet ha destacado que esta ampliación “permite mejorar de manera significativa la resolución de una convocatoria muy demandada” y ha subrayado la importancia de estas inversiones para garantizar la competitividad y viabilidad del sector primario.

Durante el encuentro, la Conselleria también ha avanzado las líneas maestras de la próxima convocatoria INEA, que contará con un presupuesto de 12,245 millones de euros e incorporará cambios para favorecer un reparto más equilibrado de las ayudas.

Entre las principales novedades figura la reducción de la intensidad máxima de la ayuda del 50 % al 40 %, salvo en el caso de jóvenes agricultores, que mantendrán el porcentaje máximo. Según el conseller, este ajuste permitirá llegar a más beneficiarios con el mismo presupuesto.

Del total previsto, 2,245 millones se destinarán específicamente al sector lácteo. El resto se distribuirá por tramos de inversión, reservando entre 7,6 y 7,7 millones para proyectos superiores a 100.000 euros y entre 2,2 y 2,3 millones para los de menor cuantía.

Con este nuevo enfoque, la Conselleria estima que se podrán aprobar más del 75 % de los expedientes presentados, avanzando hacia una distribución más equilibrada de los recursos.

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El Govern reafirma así su compromiso con el sector primario balear, apostando por medidas que contribuyan a afrontar el aumento de costes, mejorar la competitividad de las explotaciones y asegurar el futuro de la actividad agraria en las islas.